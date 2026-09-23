Tras anunciar su “pausa” de Jesse & Joy, Jesse Huerta aclara que no se retira y presenta ‘Jesse and The Supernovas’

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, escribió la tarde de este miércoles Jesse Huerta en sus redes sociales.



Jesse Huerta no se retira de la música y presenta el nombre de su nuevo proyecto 'Jesse and the Supernovas' (Frazer Harrison/Getty Images)

“Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”, explicó el cantante y compositor.

Jesse and The Supernovas, el nuevo proyecto musical de Jesse Huerta

Jesse dio a conocer que su nuevo proyecto, una vez separado del que ha compartido con su hermana Joy Huerta durante más de 20 años, es una idea que ya venía trabajando desde tiempo atrás y, lo más importante, que Joy y el resto del equipo estaba al tanto.



Jesse Huerta no se retira de la música y presenta el nombre de su nuevo proyecto 'Jesse and the Supernovas' (Instagram)





“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían, subrayó.