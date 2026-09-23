Tras anunciar su “pausa” de Jesse & Joy, Jesse Huerta aclara que no se retira y presenta ‘Jesse and The Supernovas’
Jesse Huerta aclaró que no se retira de la música sino que se tomará un descanso de Jesse & Joy, el duo que durante más de 20 años ha tenido con su hermana, para lanzar un nuevo concepto: Jesse and the Supernovas.
El drama desatado en torno al futuro de Jesse & Joy dio esta tarde un nuevo e inesperado giro —al menos para los fans del duo— luego de que Jesse Huerta publicara un mensaje en sus redes para aclarar que la “pausa” que anunció el pasado 15 de septiembre únicamente involucra su trabajo junto a su hermana, Joy, pero que subrayó que no es un retiro y que seguirá haciendo música.
De esta forma, presentó el nombre de su nuevo proyecto: Jesse and The Supernovas.
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“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”, escribió la tarde de este miércoles Jesse Huerta en sus redes sociales.
“Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”, explicó el cantante y compositor.
Jesse and The Supernovas, el nuevo proyecto musical de Jesse Huerta
Jesse dio a conocer que su nuevo proyecto, una vez separado del que ha compartido con su hermana Joy Huerta durante más de 20 años, es una idea que ya venía trabajando desde tiempo atrás y, lo más importante, que Joy y el resto del equipo estaba al tanto.
“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses. Mi hermana y mi equipo lo sabían, subrayó.
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Jesse Huerta necesitaba una pausa de Jesse & Joy, no de la música
Jesse Huerta aclaró el hecho de que la “pausa” que necesitaba era de Jesse & Joy, no así de su profesión como músico, por lo que tras cumplir con los compromisos pactados junto a su hermana hasta el 5 de diciembre próximo, se enfocará en su nueva etapa.
“La música es lo que hago, pero también es parte de cómo vivo, de quién soy, de cómo proceso lo que siento y encuentro paz. Si fuera carpintero, descansar de una forma de trabajar no significaría dejar de tocar la madera”, señaló.
“Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje, así que aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera”, añadió.
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Jesse asegura que no abandonó a nadie al tomar la decisión de dejar Jesse & Joy
Jesse fue contundente en su mensaje al señalar que no ha “dejado tirado ni abandonado a nadie”, luego de que en la conferencia de prensa de Jesse & Joy estuviera únicamente Joy Huerta y gran parte de la opinión pública se hubiera puesto de su lado, por cómo se dieron las cosas en el evento de prensa.
Insistió en que esta “pausa”, descanso o adiós al proyecto con el que construyó una trayectoria frente al público fue una cuestión de salud mental, emocional y física en la que priorizó a su familia.