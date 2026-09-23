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Espectáculos

Jesse y Joy: la estricta crianza religiosa que marcó la historia de los hermanos

Tras la pausa anunciada por Jesse, cobra relevancia la historia familiar que ambos revelaron: una infancia marcada por la estricta autoridad de su padre, un pastor evangélico
mié 23 septiembre 2026 01:48 PM
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Jesse Huerta y Joy Huerta. (Frazer Harrison/Getty Images)

La reciente decisión de Jesse Huerta de poner en pausa su participación en Jesse & Joy volvió a colocar bajo los reflectores la historia de uno de los dúos más queridos del pop mexicano. Después de más de dos décadas de carrera junto a su hermana, el músico anunció que se tomará un tiempo para estar con su familia, cuidar de sí mismo y atender su bienestar emocional.

Aunque Jesse no relacionó su decisión con algún conflicto familiar específico ni habló de una separación definitiva, el anuncio ocurre meses después de que ambos volvieran a hablar públicamente de una parte mucho más íntima de su historia: la infancia que compartieron bajo la estricta autoridad de su padre, Eduardo Huerta, quien era pastor evangélico.

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Jesse y Joy crecieron bajo la estricta autoridad de su padre, un pastor evangélico

La historia quedó expuesta en la docuserie de HBO Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos, estrenada en 2025, en la que los hermanos decidieron abrir capítulos de su vida que durante años habían permanecido lejos de los escenarios.

Detrás de las canciones románticas y de la imagen pública de los hermanos Huerta había una dinámica familiar mucho más compleja. En el documental, Jesse y Joy recordaron que su padre tenía una personalidad autoritaria y que la religión tenía un peso importante dentro de su casa.

Jesse llegó a describir aquella etapa como una época en la que ambos se sentían “asfixiados”, mientras Joy contó que durante mucho tiempo tuvo la sensación de vivir bajo reglas que no le permitían desarrollarse con libertad.

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Para Joy, además, existía una presión particular por cumplir con la imagen de la hija que su familia esperaba. En el documental explicó que intentaba ser “la hija perfecta” y seguir las exigencias de su padre. En contraste, Jesse quedó marcado dentro de la familia como “la oveja negra”, particularmente después de convertirse en padre a una edad temprana.

“A mi papá le gustaba sentir poder. Le importaba mucho su imagen y lo que la gente dijera de él”, aseguró Joy.

La propia Joy contó que llegó un momento en el que no dejaba de pensar en cómo salir de casa. La independencia, según relataron ambos, terminó convirtiéndose en una necesidad y la música fue una de las herramientas que les permitió construir ese camino.

“Necesitamos hacer el disco de nuestra vida para salirnos de aquí con fuerza", agregó Joy.

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La música se convirtió en su vía de escape

La relación de los hermanos con la música comenzó desde pequeños y también estuvo impulsada por su padre. Jesse recordó que Eduardo fue quien lo acercó a la batería cuando tenía seis años: “Papá fue el que me empujó”, explicó en el documental.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la música dejó de ser únicamente una actividad familiar y se convirtió en una posible puerta de salida.

Joy recordó en la docuserie el momento en que ambos entendieron que necesitaban apostar todo por su carrera. “Necesitamos hacer el disco de nuestra vida para salirnos de aquí con fuerza”, relató.

La muerte de Eduardo Huerta en 2013 también abrió un nuevo capítulo en la relación de los hermanos con esa historia. El duelo quedó ligado a Un besito más, álbum de 2015 que Jesse & Joy dedicaron a la memoria de su padre. Años después, ambos hablarían de él desde un lugar mucho más complejo, reconociendo tanto su influencia en su carrera como las heridas que dejó en su vida familiar.

Joy también contó que, durante su adolescencia, llegó a sentirse sofocada por las reglas de su casa. En otro de los momentos más personales del documental, relató cómo su relación con su esposa, Diana Atri, también la llevó a enfrentarse a sus creencias familiares y al temor de decepcionar a sus padres.

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