Esposa de Jesse Huerta lanza contundente mensaje en medio de la polémica separación de Jesse & Joy

Esposa de Jesse Huerta lanza contundente mensaje en medio de la polémica con Jesse & Joy

Las publicaciones llamaron la atención por el momento en que aparecieron, después de que Jesse explicara su ausencia en la conferencia de prensa donde Joy Huerta habló sobre el futuro del dúo. Sin embargo, Mónica no mencionó directamente a su esposo, a su cuñada ni la situación que enfrentan actualmente.

Una de las frases que más comentarios provocó fue: “Y LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ Y SIEMPRE SIEMPRE TRIUNFA”.



Mensaje de Mónica León (Instagram)

La frase formó parte de una publicación más extensa en la que Mónica colocó a la familia como una de sus principales prioridades: “EL AMOR POR LA FAMILIA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO”, escribió al comienzo de su mensaje.

Después, se refirió a una fuerza que, desde su perspectiva, puede recibir distintos nombres y que con el tiempo termina poniendo las cosas en su sitio.

En esa misma publicación, Mónica habló sobre los límites en las relaciones y planteó que amar a una persona no significa aceptar cualquier circunstancia: “Y AMOR no significa permitirlo todo”, escribió. A continuación, agregó: “El amor sabe poner límites, y ese es el AMOR más puro”.



Jesse Huerta y Mónica León (Instagram)

La esposa de Jesse también hizo referencia a la libertad individual y a la importancia de establecer hasta dónde puede llegar cada persona dentro de una relación.: "Amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia”, señaló.

Su mensaje continuó con una invitación a “dejar ser, dejar vivir y cuando es necesario, saber hasta dónde llega”. Después, remató esa parte de la reflexión con otra frase que llamó especialmente la atención: “Porque un límite puesto desde el amor no es rechazo es una forma de respetar la verdad”.

Por el contexto en el que fueron publicadas, algunas de estas palabras fueron interpretadas por usuarios como posibles referencias a la situación que atraviesa Jesse & Joy. No obstante, Mónica no ha dicho que sus mensajes estén relacionados con Jesse, Joy o con algún conflicto familiar específico.