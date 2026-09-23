Mónica León, esposa de Jesse Huerta , generó reacciones en redes sociales luego de compartir un mensaje sobre la familia, el amor, los límites y la verdad, justo cuando el dueto Jesse & Joy atraviesa una nueva etapa: anunciaron su separación.
Esposa de Jesse Huerta lanza contundente mensaje en medio de la polémica separación de Jesse & Joy
Esposa de Jesse Huerta lanza contundente mensaje en medio de la polémica con Jesse & Joy
Las publicaciones llamaron la atención por el momento en que aparecieron, después de que Jesse explicara su ausencia en la conferencia de prensa donde Joy Huerta habló sobre el futuro del dúo. Sin embargo, Mónica no mencionó directamente a su esposo, a su cuñada ni la situación que enfrentan actualmente.
Una de las frases que más comentarios provocó fue: “Y LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ Y SIEMPRE SIEMPRE TRIUNFA”.
La frase formó parte de una publicación más extensa en la que Mónica colocó a la familia como una de sus principales prioridades: “EL AMOR POR LA FAMILIA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO”, escribió al comienzo de su mensaje.
Después, se refirió a una fuerza que, desde su perspectiva, puede recibir distintos nombres y que con el tiempo termina poniendo las cosas en su sitio.
En esa misma publicación, Mónica habló sobre los límites en las relaciones y planteó que amar a una persona no significa aceptar cualquier circunstancia: “Y AMOR no significa permitirlo todo”, escribió. A continuación, agregó: “El amor sabe poner límites, y ese es el AMOR más puro”.
La esposa de Jesse también hizo referencia a la libertad individual y a la importancia de establecer hasta dónde puede llegar cada persona dentro de una relación.: "Amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia”, señaló.
Su mensaje continuó con una invitación a “dejar ser, dejar vivir y cuando es necesario, saber hasta dónde llega”. Después, remató esa parte de la reflexión con otra frase que llamó especialmente la atención: “Porque un límite puesto desde el amor no es rechazo es una forma de respetar la verdad”.
Por el contexto en el que fueron publicadas, algunas de estas palabras fueron interpretadas por usuarios como posibles referencias a la situación que atraviesa Jesse & Joy. No obstante, Mónica no ha dicho que sus mensajes estén relacionados con Jesse, Joy o con algún conflicto familiar específico.
¿Qué está pasando con Jesse & Joy?
Las especulaciones alrededor de los hermanos aumentaron después de que Jesse no acudiera a la conferencia de prensa del martes, en la que Joy tuvo que hablar ante los medios sobre la continuidad del proyecto.
Posteriormente, el músico explicó que su ausencia estaba prevista y que su equipo había informado con anticipación que no participaría en el encuentro. También confirmó que no estará en el concierto programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, como parte de la pausa personal que decidió tomar.
Jesse señaló que cumplirá con los compromisos de Jesse & Joy previstos hasta el 5 de diciembre y rechazó las interpretaciones de que su ausencia representara un desaire hacia su hermana.
Además, dejó claro que la decisión de tomar distancia del proyecto no modifica el vínculo que tiene con Joy. “Mi hermana ha tenido siempre y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros y sé que siempre estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos”.
Joy, por su parte, confirmó que continuará con Jesse & Joy y que las fechas contempladas para 2026 y 2027 se mantienen, incluida la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.
La cantante reconoció que esta nueva etapa le genera miedo, pero también aseguró que está decidida a continuar con el proyecto que construyó junto a su hermano.