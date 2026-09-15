Jesse & Joy se separan: Jesse Huerta dice adiós al dueto para cuidar su salud mental y su familia

El mensaje publicado por Jesse no habla de una separación definitiva del proyecto. Por el contrario, confirma que cumplirá con los compromisos ya anunciados hasta el 17 de noviembre en Londres y asegura que la música que construyó junto a Joy continuará.

Sin embargo, sus palabras sí dejan claro que, después de esa fecha, su relación con la actividad del dueto tomará una pausa.

Jesse Huerta: “He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia”

“A nuestra familia de Jesse & Joy: Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió este día Jesse Huerta.

Desde el primer párrafo, Jesse plantea su decisión como una determinación personal. No menciona diferencias profesionales con Joy ni atribuye su salida a un conflicto entre hermanos. Su decisión está centrada en su familia, el autocuidado y necesidad de hacer una pausa.



Jesse & Joy se separan: Jesse Huerta dice adiós al dueto con su hermana Joy Huerta (Mindy Small/Getty Images)

Lo interesante del mensaje es que el músico dice “tomarme un tiempo”, lo que en apariencia no establece una ruptura definitiva. Jesse habla de un periodo de distancia respecto al proyecto, pero no de su desaparición definitiva.

“No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia.”

Aquí aparece una de las claves emocionales del comunicado. Jesse reconoce el peso que tiene la música en su vida, pero coloca por encima de su actividad profesional dos prioridades: su bienestar y su familia.

La frase también ayuda a entender que la decisión no representa un rechazo a la música. Después de 21 años de carrera profesional junto a Joy, Jesse deja claro que seguirá vinculado con la creación artística, aunque necesite hacerlo bajo otras condiciones.