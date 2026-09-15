Jesse Huerta anunció este 15 de septiembre una decisión que modifica el futuro inmediato de Jesse & Joy. El músico dice adiós que durante más de dos décadas compartió con su hermana Joy para concentrarse en su familia y en su bienestar personal.
Jesse & Joy se separan: Jesse Huerta dice adiós al dueto para cuidar su salud mental y su familia
El mensaje publicado por Jesse no habla de una separación definitiva del proyecto. Por el contrario, confirma que cumplirá con los compromisos ya anunciados hasta el 17 de noviembre en Londres y asegura que la música que construyó junto a Joy continuará.
Sin embargo, sus palabras sí dejan claro que, después de esa fecha, su relación con la actividad del dueto tomará una pausa.
Jesse Huerta: “He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia”
“A nuestra familia de Jesse & Joy: Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió este día Jesse Huerta.
Desde el primer párrafo, Jesse plantea su decisión como una determinación personal. No menciona diferencias profesionales con Joy ni atribuye su salida a un conflicto entre hermanos. Su decisión está centrada en su familia, el autocuidado y necesidad de hacer una pausa.
Lo interesante del mensaje es que el músico dice “tomarme un tiempo”, lo que en apariencia no establece una ruptura definitiva. Jesse habla de un periodo de distancia respecto al proyecto, pero no de su desaparición definitiva.
“No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia.”
Aquí aparece una de las claves emocionales del comunicado. Jesse reconoce el peso que tiene la música en su vida, pero coloca por encima de su actividad profesional dos prioridades: su bienestar y su familia.
La frase también ayuda a entender que la decisión no representa un rechazo a la música. Después de 21 años de carrera profesional junto a Joy, Jesse deja claro que seguirá vinculado con la creación artística, aunque necesite hacerlo bajo otras condiciones.
Jesse Huera quiere cuidar su paz y su salud mental y emocional
“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, continúa el músico en su texto.
Jesse habla directamente de su salud mental y emocional y de la necesidad de “vivir a otro ritmo”.
Aquí también señala una cuestión importante en cuanto a su trabajo. La pausa no significa necesariamente dejar de crear.
Al contrario, habla de seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Eso abre la posibilidad de que su siguiente etapa profesional incluya proyectos distintos a Jesse & Joy.
“Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”, añade, con lo que reconoce la importancia del proyecto y la significativa presencia de su hermana, por lo que el mensaje no presenta la pausa como una ruptura personal entre ambos.
Durante más de dos décadas, Jesse y Joy construyeron una identidad artística inseparable de su relación como hermanos.
Desde sus primeros años, canciones como “Espacio sideral”, “Chocolate”, “¡Corre!” y “Llorar” formaron parte de una trayectoria que los llevó de México a escenarios internacionales.
La Sociedad de Autores y Compositores de México registra el 18 de abril de 2005 como la fecha en que los hermanos firmaron con Warner Music México. Ese mismo año realizaron su debut público en el Zócalo de la Ciudad de México, ante más de 100 mil personas, como parte del cierre del Teletón y apadrinados por Sin Bandera.
Su primer sencillo, “Espacio sideral”, llegó en 2006 como parte de su álbum debut Ésta es mi vida. A partir de ahí comenzó una carrera que incluyó cinco Latin Grammys, entre otros reconocimientos, y una discografía que los convirtió en uno de los duetos mexicanos más identificables del pop latino.
El mensaje de Jesse Huerta para su hermana Joy y para sus fans
“A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”, escribe Jesse en referencia a la labor que construyó junto a su hermana Joy.
Esta frase funciona casi como una despedida artística, aunque Jesse no utiliza esa palabra, un tono que se extiende al dirigirse a sus fans.
“A todos nuestros fans: gracias por el amor y el cariño que nos han dado durante tantos años, gracias por cada concierto, por cantar con nosotros, por sentir con nosotros, gracias por hacernos sentir, por sus mensajes y por permitirnos acompañarlos en tantos momentos de sus vidas, todo ese cariño tiene un lugar muy especial en mi vida”.
Y agrega: “Nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes".
Jesse Huerta cumplirá con sus compromisos con Jesse Joy hasta el 17 de noviembre
Jesse no abandona de inmediato los escenarios. El calendario de la gira de Jesse & Joy contempla presentaciones internacionales durante septiembre, octubre y noviembre, incluida una fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 21 de octubre y el concierto del 17 de noviembre en Electric Brixton, Londres.
“Como siempre lo he hecho, y fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo, cumpliré con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra", explicó.
En una publicación en sus redes sociales, hecha posterior al anuncio, aclaró que todavía hay más compromisos con el dueto que van más allá del 17 de noviembre, por lo que el músico cerrará prácticamente el año como parte del proyecto antes del adiós o pausa anunciada.