Después de más de dos décadas de compartir escenarios, Jesse & Joy atraviesan uno de los momentos más inciertos de su historia . El pasado 15 de septiembre, Jesse Huerta anunció que se tomaría una pausa del proyecto musical que construyó junto a su hermana para dedicar más tiempo a su familia y cuidar su bienestar personal.
Jesse & Joy: ¿cuándo y dónde será su último concierto antes de la pausa de Jesse?
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Aunque el cantante no confirmó una separación definitiva, su mensaje generó dudas entre sus seguidores, especialmente sobre cuáles serían las últimas presentaciones que ofrecería junto a Joy antes de alejarse temporalmente del dúo.
La respuesta se encuentra, por ahora, en la agenda oficial de Jesse & Joy, donde todavía aparece una presentación posterior a la fecha que Jesse había mencionado inicialmente.
De acuerdo con la agenda publicada en el sitio oficial del dúo, la última presentación anunciada de Jesse & Joy será el viernes 4 de diciembre de 2026, en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Este concierto podría convertirse en la última oportunidad para ver a los hermanos Huerta juntos sobre un escenario antes de que Jesse haga efectiva la pausa que anunció en septiembre.
Sin embargo, existe un detalle importante: en su primer comunicado, el músico había señalado que cumpliría con los compromisos profesionales anunciados hasta el 17 de noviembre, fecha en la que Jesse & Joy tienen programado un concierto en el Electric Brixton de Londres, Inglaterra.
Posteriormente, Jesse aclaró que participaría en todos los compromisos agendados, anunciados o no anunciados, hasta el 5 de diciembre. Por esa razón, el concierto de Ciudad Juárez permanece en el calendario oficial y debe considerarse la última fecha publicada hasta ahora.
Las fechas que todavía tienen pendientes Jesse y Joy
Antes de llegar a Ciudad Juárez, el dúo tiene programadas varias presentaciones como parte de su gira. Entre las fechas que destacan se encuentran:
- 21 de octubre de 2026: Auditorio Nacional, Ciudad de México.
- 31 de octubre de 2026: Costa 21, Lima, Perú.
- 1 de noviembre de 2026: Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina.
- 4 de noviembre de 2026: Antel Arena, Montevideo, Uruguay.
- 6 de noviembre de 2026: Quality Arena, Córdoba, Argentina.
- 7 de noviembre de 2026: Palacio de los Deportes, Tucumán, Argentina.
- 11 de noviembre de 2026: Paral·lel 62, Barcelona, España.
- 13 de noviembre de 2026: Cartuja Center Cite, Sevilla, España.
- 15 de noviembre de 2026: Roig Arena, Valencia, España.
- 16 de noviembre de 2026: La Riviera, Madrid, España.
- 17 de noviembre de 2026: Electric Brixton, Londres, Inglaterra.
- 4 de diciembre de 2026: Gimnasio Universitario, Ciudad Juárez, Chihuahua. Jesse & Joy
La presentación del 21 de octubre en el Auditorio Nacional también tiene un significado especial para el público mexicano, pues será una de las últimas oportunidades de disfrutar en la capital los éxitos que han acompañado la trayectoria del dúo.
¿Jesse & Joy se separan definitivamente?
Hasta el momento, Jesse Huerta no ha anunciado el final definitivo de Jesse & Joy. En su comunicado explicó que necesita bajar el ritmo, estar más presente con su familia y darse espacio para cuidar su salud mental y emocional.
“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió el cantante.
Jesse también agradeció a Joy por los años de música compartida y aseguró que el proyecto forma una parte fundamental de su vida. Su mensaje fue interpretado por algunos seguidores como una despedida, aunque sus palabras apuntaron a una pausa personal y no a una disolución formal del dúo.
Por su parte, Joy Huerta habló públicamente sobre la decisión. La cantante reconoció que el momento no ha sido sencillo y que todavía está procesando lo ocurrido, pero confirmó que continuará con los compromisos que ambos tenían programados.