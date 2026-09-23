Jesse & Joy: ¿cuándo y dónde será su último concierto antes de la pausa de Jesse?

¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy?

Aunque el cantante no confirmó una separación definitiva, su mensaje generó dudas entre sus seguidores, especialmente sobre cuáles serían las últimas presentaciones que ofrecería junto a Joy antes de alejarse temporalmente del dúo.

La respuesta se encuentra, por ahora, en la agenda oficial de Jesse & Joy, donde todavía aparece una presentación posterior a la fecha que Jesse había mencionado inicialmente.

De acuerdo con la agenda publicada en el sitio oficial del dúo, la última presentación anunciada de Jesse & Joy será el viernes 4 de diciembre de 2026, en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Este concierto podría convertirse en la última oportunidad para ver a los hermanos Huerta juntos sobre un escenario antes de que Jesse haga efectiva la pausa que anunció en septiembre.

Sin embargo, existe un detalle importante: en su primer comunicado, el músico había señalado que cumpliría con los compromisos profesionales anunciados hasta el 17 de noviembre, fecha en la que Jesse & Joy tienen programado un concierto en el Electric Brixton de Londres, Inglaterra.

Posteriormente, Jesse aclaró que participaría en todos los compromisos agendados, anunciados o no anunciados, hasta el 5 de diciembre. Por esa razón, el concierto de Ciudad Juárez permanece en el calendario oficial y debe considerarse la última fecha publicada hasta ahora.

