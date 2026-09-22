Paola Rojas perdona a Aleks Syntek: El cantante la buscó tras revivir polémico episodio familiar con Zague

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Paola Rojas?
El conflicto comenzó después de una transmisión en vivo de Aleks Syntek , en la que el músico hizo referencia a diferentes temas y personajes públicos, entre ellos Luis Roberto Alves ‘Zague’, exesposo de Paola Rojas.
Durante esa transmisión, el cantante mencionó además el episodio del video íntimo del exfutbolista que se filtró años atrás y relacionó a la periodista con ese episodio, lo que provocó reacciones en redes sociales.
Paola Rojas respondió durante De pisa y corre y señaló que siempre había mantenido una postura respetuosa hacia la carrera del intérprete de Sexo, pudor y lágrimas.
“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, afirmó entonces.
La conductora también estableció un límite frente a las referencias del cantante a su vida personal: “Conmigo no te metas”, dijo Rojas.
Además, señaló que el episodio relacionado con la filtración del material íntimo de Zague ya había tenido consecuencias para su entorno familiar: “Ese episodio muy desafortunado ya nos dañó lo suficiente como familia”, sostuvo.
Ahora, después de que Syntek se comunicara con ella y le ofreciera una disculpa, Rojas decidió cerrar públicamente el tema. La periodista no dio a conocer detalles de la conversación privada ni precisó cuándo ocurrió el contacto, pero sí dejó claro que para ella el conflicto terminó.