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Espectáculos

Paola Rojas perdona a Aleks Syntek: El cantante la buscó tras revivir polémico episodio familiar con Zague

Paola Rojas reveló que Aleks Syntek se comunicó con ella en privado y aseguró que, después de aceptar sus disculpas, decidió dar por terminado el conflicto.
mar 22 septiembre 2026 11:39 AM
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Paola Rojas (Agencia México)

Paola Rojas confirmó que Aleks Syntek se comunicó con ella para disculparse después de hacer comentarios que involucraron a la periodista y a su expareja, Luis Roberto Alves ‘Zague’, durante una transmisión en vivo.

La conductora contó en el programa De pisa y corre que el cantante la buscó directamente, luego de que ella le pidiera públicamente que no volviera a involucrarla en un episodio de su vida privada que, como ha señalado anteriormente, también afectó a su familia.

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Paola Rojas revela que Aleks Syntek la buscó y se disculpó

Paola Rojas decidió hacer público ese acercamiento, aunque dejó claro que la conversación entre ambos se mantuvo en privado y que no tenía intención de entrar en más detalles.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido”, dijo la periodista.

De acuerdo con la conductora, el cantante reconoció que había cometido un error al hacer referencia a ella y a un episodio de su vida personal que, según ha explicado en distintas ocasiones, tuvo consecuencias para su familia: “Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse y se acabó”, declaró Rojas.

La periodista decidió no prolongar la confrontación y señaló que, después de la conversación privada con Syntek, prefiere pasar página: “Le doy la vuelta a la página y todo bien con Aleks Syntek”, afirmó.

Las declaraciones de la conductora también incluyó una petición a las personas que la apoyaron durante la polémica: que no conviertan su defensa en ataques contra el cantante: “Lo que importa es el mensaje. No solo quiero agradecerles, también quisiera pedirles que no por defenderme ataquen a alguien”, expresó.

La comunicadora explicó que su intención es mantener un discurso alejado de las agresiones y el enfrentamiento: “Lo último que necesitamos es más odio. Mi propuesta es construir paz y en eso pongo mi voz, mi comunicación y mi periodismo”, comentó.

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¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Paola Rojas?

El conflicto comenzó después de una transmisión en vivo de Aleks Syntek , en la que el músico hizo referencia a diferentes temas y personajes públicos, entre ellos Luis Roberto Alves ‘Zague’, exesposo de Paola Rojas.

Durante esa transmisión, el cantante mencionó además el episodio del video íntimo del exfutbolista que se filtró años atrás y relacionó a la periodista con ese episodio, lo que provocó reacciones en redes sociales.

Paola Rojas respondió durante De pisa y corre y señaló que siempre había mantenido una postura respetuosa hacia la carrera del intérprete de Sexo, pudor y lágrimas.


“Siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él. Lo lamento también porque sé que tiene familia. Yo también tengo familia”, afirmó entonces.

La conductora también estableció un límite frente a las referencias del cantante a su vida personal: “Conmigo no te metas”, dijo Rojas.

Además, señaló que el episodio relacionado con la filtración del material íntimo de Zague ya había tenido consecuencias para su entorno familiar: “Ese episodio muy desafortunado ya nos dañó lo suficiente como familia”, sostuvo.

Ahora, después de que Syntek se comunicara con ella y le ofreciera una disculpa, Rojas decidió cerrar públicamente el tema. La periodista no dio a conocer detalles de la conversación privada ni precisó cuándo ocurrió el contacto, pero sí dejó claro que para ella el conflicto terminó.

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