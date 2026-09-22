Paola Rojas perdona a Aleks Syntek: El cantante la buscó tras revivir polémico episodio familiar con Zague

Paola Rojas revela que Aleks Syntek la buscó y se disculpó

Paola Rojas decidió hacer público ese acercamiento, aunque dejó claro que la conversación entre ambos se mantuvo en privado y que no tenía intención de entrar en más detalles.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido”, dijo la periodista.

De acuerdo con la conductora, el cantante reconoció que había cometido un error al hacer referencia a ella y a un episodio de su vida personal que, según ha explicado en distintas ocasiones, tuvo consecuencias para su familia: “Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse y se acabó”, declaró Rojas.



La periodista decidió no prolongar la confrontación y señaló que, después de la conversación privada con Syntek, prefiere pasar página: “Le doy la vuelta a la página y todo bien con Aleks Syntek”, afirmó.

Las declaraciones de la conductora también incluyó una petición a las personas que la apoyaron durante la polémica: que no conviertan su defensa en ataques contra el cantante: “Lo que importa es el mensaje. No solo quiero agradecerles, también quisiera pedirles que no por defenderme ataquen a alguien”, expresó.

La comunicadora explicó que su intención es mantener un discurso alejado de las agresiones y el enfrentamiento: “Lo último que necesitamos es más odio. Mi propuesta es construir paz y en eso pongo mi voz, mi comunicación y mi periodismo”, comentó.