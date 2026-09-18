Aleks Syntek anuncia que se 'alejará' de México tras polémicos comentarios durante noche de El Grito

Aleks Synten podría irse de México

La decisión de Aleks Syntek llega apenas unos días después del concierto que ofreció el pasado 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia. Su actuación se viralizó por las constantes pausas que hizo para dirigirse al público, reclamar algunas actitudes de los asistentes y hablar nuevamente sobre su postura frente al reguetón y la música urbana.

Uno de los momentos más controversiales ocurrió cuando algunos asistentes le pidieron canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Syntek respondió que mientras más le solicitaran esos temas, menos cantaría, pues no pertenecían a su repertorio. También volvió a mencionar a exponentes como Bad Bunny y Dani Flow durante sus comentarios sobre la música urbana.



Tras la difusión de los videos, el cantante recibió críticas en redes sociales. Posteriormente, Syntek explicó lo sucedido: “Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. Los amo: por México, las familias y los abuelos”, posteó.