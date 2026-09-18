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Espectáculos

Aleks Syntek anuncia que se 'alejará' de México tras polémicos comentarios durante noche de El Grito

Aleks Syntek publicó un mensaje que ha sido interpretado como el anuncio de su partida de México.
vie 18 septiembre 2026 11:15 AM
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Aleks Syntek
Aleks Syntek (Instagram)

Aleks Syntek vuelve a ocupar titulares luego de anunciar en redes sociales que se alejará de México, esto después de las críticas que recibió por su reciente presentación durante los festejos patrios en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

El cantautor sorprendió a sus seguidores al asegurar que su decisión de alejarse del país responde a la necesidad personal de cuidar su salud mental y espiritual. “México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, posteó Syntek en Instagram.

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Aleks Synten podría irse de México

La decisión de Aleks Syntek llega apenas unos días después del concierto que ofreció el pasado 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia. Su actuación se viralizó por las constantes pausas que hizo para dirigirse al público, reclamar algunas actitudes de los asistentes y hablar nuevamente sobre su postura frente al reguetón y la música urbana.

Uno de los momentos más controversiales ocurrió cuando algunos asistentes le pidieron canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Syntek respondió que mientras más le solicitaran esos temas, menos cantaría, pues no pertenecían a su repertorio. También volvió a mencionar a exponentes como Bad Bunny y Dani Flow durante sus comentarios sobre la música urbana.

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Tras la difusión de los videos, el cantante recibió críticas en redes sociales. Posteriormente, Syntek explicó lo sucedido: “Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. Los amo: por México, las familias y los abuelos”, posteó.

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“Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. Los amo: por México, las familias y los abuelos”.

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