Paola Rojas sale en defensa de su novio y aborda las acusaciones de narcisismo

Paola Rojas respondió a las versiones que cuestionan la personalidad de su novio, Jorge Manuel Suárez Azcargota, a quien han señalado como narcisista. La periodista aseguró que conoce bien a su pareja y rechazó las acusaciones.
“Sé exactamente de dónde vienen esos rumores que son totalmente falsos”, afirmó Paola al ser cuestionada sobre los comentarios que circularon en torno a su relación.
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La conductora también explicó que, antes de iniciar una relación, procura conocer a fondo a la persona con quien decide compartir su vida. “Entenderás que yo como periodista antes de dar cualquier paso investigo”, señaló.
Paola Rojas defiende a su novio y responde a rumores sobre Jorge Manuel Suárez Azcargota
La periodista aseguró que tiene identificado el origen de los comentarios contra su novio y dejó claro que las versiones no afectan la relación que mantiene con él.
“Sé perfectamente dónde estoy parada, sé perfectamente con quién estoy y sé también perfectamente quiénes están detrás de esas mentiras, así que me inquieta poquísimo”, sentenció.
Con estas declaraciones, Paola Rojas dejó clara su postura frente a los señalamientos sobre Jorge Manuel Suárez Azcargota y defendió su decisión de mantener esta relación.
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¿Quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, novio de Paola Rojas?
El romance de Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota se hizo público durante el verano de 2026, después de varias semanas de especulaciones. La pareja confirmó su relación y comenzó a aparecer públicamente en distintos eventos.
Jorge es un empresario y creador de contenido originario de Jalisco. En redes sociales es conocido como “El Tiburón del Bajío” y su actividad pública está relacionada con temas de liderazgo, emprendimiento, desarrollo económico y contenido digital.
La historia de la pareja comenzó a partir de un asunto profesional. Jorge difundió en redes información sobre un caso de agresión contra una menor en Guadalajara.
Paola, interesada en abordar el tema en televisión desde su labor como periodista, se puso en contacto con él. Ese acercamiento profesional terminó dando paso a una relación sentimental.
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Paola Rojas y Jorge ya dieron un paso más en su relación
La relación avanzó y Jorge ya conoció a los hijos de Paola Rojas, los mellizos Paulo y Leonardo. De acuerdo con lo que la propia periodista contó, ambos recibieron bien a su pareja.
Cuando hicieron público su romance, Paola y Jorge se mostraron felices y emocionados por esta nueva etapa.
La relación llegó después de que la periodista terminara su noviazgo de varios años con el empresario argentino Marcelo Imposti.
Ahora, ante los cuestionamientos sobre su actual pareja, Paola Rojas mantiene una postura firme y asegura que conoce perfectamente a la persona con quien decidió compartir esta nueva etapa de su vida.