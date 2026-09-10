Paola Rojas sale en defensa de su novio y aborda las acusaciones de narcisismo

La conductora también explicó que, antes de iniciar una relación, procura conocer a fondo a la persona con quien decide compartir su vida. “Entenderás que yo como periodista antes de dar cualquier paso investigo”, señaló.

Paola Rojas defiende a su novio y responde a rumores sobre Jorge Manuel Suárez Azcargota

La periodista aseguró que tiene identificado el origen de los comentarios contra su novio y dejó claro que las versiones no afectan la relación que mantiene con él.

“Sé perfectamente dónde estoy parada, sé perfectamente con quién estoy y sé también perfectamente quiénes están detrás de esas mentiras, así que me inquieta poquísimo”, sentenció.



Paola y Jorge posan para la lente de Quién desde el hotel Xcaret Arte. (Jonás Saldaña por Nikon Z8.)

Con estas declaraciones, Paola Rojas dejó clara su postura frente a los señalamientos sobre Jorge Manuel Suárez Azcargota y defendió su decisión de mantener esta relación.

