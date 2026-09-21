La muerte de Presley Gerber , hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, es investigada como una posible sobredosis luego de colapsar por un paro cardíaco. El modelo de 27 años falleció el domingo 20 de septiembre mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en California, donde, de acuerdo con reportes de TMZ, vivía junto con otras personas en una casa ubicada dentro de las instalaciones.
Investigan la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, como posible sobredosis
Investigan muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, por una posible sobredosis
La llamada a los servicios de emergencia ocurrió alrededor de las 9:35 de la mañana y fue reportada como un posible caso de sobredosis. Los primeros respondientes encontraron a Presley Gerber inconsciente y realizaron maniobras para intentar salvarle la vida, sin embargo, fue declarado muerto a las 9:45 horas. La policía de Santa Mónica está a cargo de la investigación y, hasta ahora, no se sospecha de un acto delictivo.
Aunque fuentes citadas por TMZ señalaron que la familia fue informada sobre que Presley habría muerto por una sobredosis, la causa oficial todavía no está determinada. El médico forense del condado de Los Ángeles ya realizó la autopsia, pero dejó pendiente la causa del fallecimiento mientras se llevan a cabo estudios adicionales.
La familia de Presley, integrada por Cindy Crawford, Rande Gerber y su hermana Kaia Gerber, pidió privacidad tras la noticia. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, señaló su representante.
Presley Gerber y su lucha contra las adicciones
La muerte de Presley Gerber ocurre después de varios años en los que el modelo habló públicamente sobre sus problemas de salud mental, depresión y consumo de sustancias. Su trayectoria en el mundo de la moda comenzó cuando tenía apenas 15 años, edad a la que firmó con IMG Models, siguiendo los pasos de su madre y de su hermana menor, Kaia.
A los 19 años enfrentó un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol después de ser detenido por exceso de velocidad en Beverly Hills, en diciembre de 2018. Su abogado, Scott Spindel, declaró entonces:
“Presley Gerber fue arrestado y puesto en libertad bajo palabra, sin que se pagara fianza”, aseguró. “Presley Gerber no tiene antecedentes penales y nunca ha sido arrestado. Presley Gerber se toma esto muy en serio y está tomando las medidas necesarias para abordar las acusaciones.”
Presley se declaró inocente del cargo menor y posteriormente fue sentenciado a tres años de libertad condicional, servicio comunitario y un programa para conductores ebrios.
Un año después, en 2020, volvió a estar en el centro de la conversación cuando mostró un tatuaje en la mejilla derecha con la palabra “incomprendido”. Ante las críticas que recibió, explicó durante una transmisión en vivo de Instagram:
“Si hubiera pensado que esto iba a arruinarme la cara o si no lo hubiera querido, no lo habría hecho. Creo que eso es bastante obvio”, aseguró. Y agregó: “Dice ‘incomprendido’, porque así me he sentido toda mi vida”. Con el paso del tiempo, Presley decidió retirar el tatuaje mediante tratamiento láser.