Quién es Marlowe Sturridge, la hija de Sienna Miller que acapara los reflectores

¿Quién es Marlowe Sturridge?

Marlowe Ottoline Layng Sturridge nació el 7 de julio de 2012 y es hija de Sienna Miller y el actor británico Tom Sturridge, conocido por sus trabajo en The Sandman, Sweetbitter y The Boat That Rocked. La pareja comenzó su relación en 2011 y se separó en 2015, aunque ha mantenido una relación de coparentalidad.

Marlowe tiene actualmente 14 años y es la mayor de los tres hijos de Sienna. La actriz también tiene una hija nacida en diciembre de 2023 y un hijo que nació en abril de 2026 con su prometido, el actor y modelo Oli Green. Miller confirmó la llegada de su tercer hijo en mayo pasado y posteriormente reveló que se trataba de un niño.

Aunque su familia pertenece de lleno al mundo del entretenimiento, Marlowe ha crecido lejos de la exposición pública. Su mamá ha hablado ocasionalmente sobre ella y de la personalidad que ha desarrollado con los años. En 2020, Miller describió la maternidad como “la relación más amorosa e intensa” de su vida y aseguró que reconoce en su hija algunos rasgos de su propia personalidad.

Si hay algo que Sienna ha revelado sobre Marlowe es que la moda es uno de sus grandes intereses. En una entrevista con The Guardian en 2024, la actriz describió a su hija como una auténtica “little fashion monster” y bromeó con que tiene opiniones muy claras sobre la manera en que se viste.

“Es muy estilosa. Y muy crítica. Es como una joven Anna Wintour en su absoluto desdén por algunas de las cosas que uso”, contó Miller.

La actriz incluso recordó que durante su estancia en Nueva York su hija consideraba que su estilo era vergonzoso y quería que se peinara. Sin embargo, Miller explicó que, al regresar a Inglaterra, Marlowe comenzó a apreciar más su estética relajada.