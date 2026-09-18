Brad Pitt volvió a aparecer públicamente esta semana en Tennessee para presentar su nueva película, Heart of the Beast, en compañía de su novia, Inés de Ramón. La aparición ocurrió apenas unos días después de que su hijo mayor, Maddox, concretara legalmente el cambio de su nombre y eliminara el apellido Pitt.
Brad Pitt reaparece tras la decisión de su hijo Maddox de eliminar el apellido Pitt
Brad Pitt reaparece tras la decisión de su hijo Maddox de eliminar el apellido Pitt
El actor, de 62 años, llegó a la premier con un look completamente ligado a su nuevo proyecto: un traje de camuflaje, camiseta verde y mocasines en el mismo tono, una elección que hace referencia al personaje que interpreta en la cinta dirigida por David Ayer.
La aparición de Pitt se produjo después de que un juez de Los Ángeles aprobara oficialmente la solicitud de Maddox para pasar de llamarse Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie. El cambio quedó formalizado el pasado 14 de septiembre, después de que el joven presentara la petición en mayo por “motivos personales”.
Brad Pitt llegó a la premier de Heart of the Beast acompañado por Inés de Ramón, con quien mantiene una relación desde 2022. La pareja posó para los fotógrafos en la alfombra roja del evento celebrado en Franklin, Tennessee.
Hasta el momento, Brad Pitt no ha reaccionado públicamente a la decisión de su hijo.
Brad Pitt estrena Heart of the Beast
Mientras su vida familiar vuelve a estar bajo los reflectores, Pitt se encuentra promocionando Heart of the Beast, una película de aventuras dirigida por David Ayer.
En la cinta interpreta a James Belmont, un oficial retirado de las Fuerzas Especiales, quien queda atrapado en la naturaleza de Alaska junto a Odin, su antiguo perro de combate, después de sufrir un accidente aéreo. Ambos deberán enfrentarse a las condiciones extremas del territorio para sobrevivir.
La película tendrá además una presentación fuera de concurso en el Festival de San Sebastián, que se celebra del 18 al 26 de septiembre. Será el regreso de Brad Pitt al certamen español después de su visita de 2009, cuando presentó Bastardos sin Gloria junto a Quentin Tarantino.
Heart of the Beast llegará a los cines el 25 de septiembre de 2026.