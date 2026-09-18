Brad Pitt reaparece tras la decisión de su hijo Maddox de eliminar el apellido Pitt

El actor, de 62 años, llegó a la premier con un look completamente ligado a su nuevo proyecto: un traje de camuflaje, camiseta verde y mocasines en el mismo tono, una elección que hace referencia al personaje que interpreta en la cinta dirigida por David Ayer.

La aparición de Pitt se produjo después de que un juez de Los Ángeles aprobara oficialmente la solicitud de Maddox para pasar de llamarse Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie. El cambio quedó formalizado el pasado 14 de septiembre, después de que el joven presentara la petición en mayo por “motivos personales”.



Ines de Ramon y Brad Pitt (Jason Kempin/Getty Images)

Brad Pitt llegó a la premier de Heart of the Beast acompañado por Inés de Ramón, con quien mantiene una relación desde 2022. La pareja posó para los fotógrafos en la alfombra roja del evento celebrado en Franklin, Tennessee.

Hasta el momento, Brad Pitt no ha reaccionado públicamente a la decisión de su hijo.