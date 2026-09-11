¿El perro de Taylor Swift y Travis Kelce modeló en el segundo día de New York Fashion Week? Te contamos todo

Nueva York vuelve a convertirse en uno de los grandes centros de la moda internacional. Organizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), la agenda oficial contempla alrededor de 70 desfiles y presentaciones entre el 10 y el 15 de septiembre, además de otras actividades.
El jueves vivimos el regreso de Diane von Furstenberg al calendario oficial con Henry Zankov como su nuevo director artístico y varios personajes importantes en la pasarela de Tommy Hilfiger. Entre los modelos estuvieron uno de los hijos de la pareja Bechkam, Gigi Hadid y aunque se esperaba que Travis Kelce estuviera en el desfile, al parecer estuvo el perro de los recién casados, que también fue parte de la campaña del jugador con la marca estadounidense.
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Tommy Hilfiger hace un guiño a su campaña con Travis Kalce durante su desfile
Otro de los grandes nombres de este jueves fue Tommy Hilfiger, quien regresó a New York Fashion Week después de su ausencia en las últimas ediciones. Para la colección, Hilfiger eligió un escenario especialmente simbólico: el Plaza Hotel. La presentación incluyó varios de los elementos tradicionales de la marca: prendas preppy, es decir, el estilo estadounidense relacionado con colegios, universidades y una imagen clásica y deportiva.
Entre los elementos destacados estuvieron las polos de gran tamaño, los gorros tipo bucket con cuadros y el color blocking. La entrega tuvo además una fuerte presencia de celebridades у figuras de la cultura popular. Gigi Hadid abrió el desfile, mientras que Kate Moss, Kenia Os, Jisoo y Camila Cabello estuvieron entre los invitados. El espectáculo también incluyó música en vivo interpretada por Slayyyter.
La pasarela había causado gran expectativa: se esperaba que el nuevo embajador de la marca y jugador de fútbol americano Travis Kelce fuera parte del desfile o del front row. Travis posó en la campaña de la marca de fotos con el perro Samoyedo que comparte con su ahora esposa Taylor Swift. Sin embargo, en el show no estuvo el perrito de los recién casados, se trató de un can hermoso y muy similar.
Así fue el debut de Hanery Zankov para Diane von Furstenberg
Uno de los momentos más importantes de este jueves fue el regreso de Diane von Furstenberg al calendario oficial de New York Fashion Week. Después de varios años, vuelve de la mano de Henry Zankov como director artístico. Zankov no es completamente nuevo para la casa. Comenzó a trabajar con DVF como diseñador de punto en 2014.
Su colección debut mantiene algunas referencias clásicas de la marca con una imagen más trendy. Los vestidos cruzados reaparecen acompañados por estampados animales, colores intensos, texturas gráficas y detalles metálicos. Zankov también ha planteado una visión más amplia de la mujer moderna, con prendas pensadas para distintas edades.
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Christian Siriano lleva el romanticismo a la pasarela
También se contó con la participación de Christian Siriano, quien presentó una colección inspirada en el romanticismo francés del siglo XVIII. El resultado incluyó corsés, vestidos de noche y prendas con detalles ornamentales. La paleta comenzó con tonos más sobrios y posteriormente incorporó colores como rosas y morados intensos. Notamos que Siriano busca recuperar elementos históricos —como las estructuras rígidas, el volumen y la decoración— pero pasarlos a una estética más moderna. Podemos observar que en esta fashion week el pasado sirve como punto de partida, pero los diseñadores lo reinterpretan para el presente.
Proenza Schouler y otros nombres completan el día
El calendario oficial también incluyó a Proenza Schouler, entre otros diseñadores y marcas. También estuvieron presentes Tory Burch y Public School New York. Los shows de hoy mostraron diferentes formas de entender la moda estadounidense: desde el lujo y la sastrería hasta propuestas más casuales y trendy.