¿El perro de Taylor Swift y Travis Kelce modeló en el segundo día de New York Fashion Week? Te contamos todo

Tommy Hilfiger hace un guiño a su campaña con Travis Kalce durante su desfile

Otro de los grandes nombres de este jueves fue Tommy Hilfiger, quien regresó a New York Fashion Week después de su ausencia en las últimas ediciones. Para la colección, Hilfiger eligió un escenario especialmente simbólico: el Plaza Hotel. La presentación incluyó varios de los elementos tradicionales de la marca: prendas preppy, es decir, el estilo estadounidense relacionado con colegios, universidades y una imagen clásica y deportiva.

Romeo Beckham para Tommy Hilfiger (launchmetrics.com/spotlight)



Entre los elementos destacados estuvieron las polos de gran tamaño, los gorros tipo bucket con cuadros y el color blocking. La entrega tuvo además una fuerte presencia de celebridades у figuras de la cultura popular. Gigi Hadid abrió el desfile, mientras que Kate Moss, Kenia Os, Jisoo y Camila Cabello estuvieron entre los invitados. El espectáculo también incluyó música en vivo interpretada por Slayyyter.

La reconocida modelo, Gigi Hadid, abrió el show con un look clásico pero moderno de Tommy. (launchmetrics.com/spotlight)

La pasarela había causado gran expectativa: se esperaba que el nuevo embajador de la marca y jugador de fútbol americano Travis Kelce fuera parte del desfile o del front row. Travis posó en la campaña de la marca de fotos con el perro Samoyedo que comparte con su ahora esposa Taylor Swift. Sin embargo, en el show no estuvo el perrito de los recién casados, se trató de un can hermoso y muy similar.

Así fue el debut de Hanery Zankov para Diane von Furstenberg

Uno de los momentos más importantes de este jueves fue el regreso de Diane von Furstenberg al calendario oficial de New York Fashion Week. Después de varios años, vuelve de la mano de Henry Zankov como director artístico. Zankov no es completamente nuevo para la casa. Comenzó a trabajar con DVF como diseñador de punto en 2014.

Su colección debut mantiene algunas referencias clásicas de la marca con una imagen más trendy. Los vestidos cruzados reaparecen acompañados por estampados animales, colores intensos, texturas gráficas y detalles metálicos. Zankov también ha planteado una visión más amplia de la mujer moderna, con prendas pensadas para distintas edades.

