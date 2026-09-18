Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, fue víctima de un fraude de más de 35 millones de dólares

El caso involucra a Siddharth Jawahar, fundador de la firma de inversiones Swiftarc Capital LLC, quien se declaró culpable en enero de tres cargos de fraude electrónico. De acuerdo con fiscales federales, entre julio de 2016 y diciembre de 2023 recibió más de 35 millones de dólares de inversionistas, aunque solo alrededor de 10 millones fueron destinados a inversiones.

El nombre de Travis Kelce fue mencionado por un fiscal durante la audiencia de sentencia de Jawahar, celebrada en Missouri. Según reportes de Reuters, las autoridades señalaron al jugador de los Chiefs como una de las víctimas, aunque no ofrecieron detalles sobre cuándo realizó su inversión ni cuánto dinero estuvo involucrado.

Travis Kelce ya había sido relacionado públicamente con Swiftarc. Un artículo de Forbes de 2021 señaló que el jugador había invertido en un fondo creado por la compañía de Jawahar. Sin embargo, no se ha informado públicamente cuánto dinero perdió Kelce como consecuencia del fraude.

Por ello, los 35 millones de dólares que aparecen en los reportes corresponden al dinero que Jawahar obtuvo de sus inversionistas en conjunto y no a una cantidad que Travis Kelce haya perdido personalmente.

¿Cómo funcionaba el fraude que afectó a Travis Kelce?

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Este de Missouri, Jawahar comenzó a concentrar los fondos de sus clientes en una misma inversión, Philip Morris Pakistan. En determinado momento, hasta 99% del dinero de sus clientes estaba concentrado en ese activo.

Cuando su valor cayó, Jawahar no informó a los inversionistas sobre las pérdidas. En cambio, les hizo creer que sus inversiones estaban generando ganancias y, en algunos casos, aseguró que había colocado el dinero en determinadas empresas cuando en realidad esas operaciones no se habían realizado.

Los fiscales también determinaron que el responsable utilizó dinero de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores, una característica propia de un esquema Ponzi. Parte de los recursos también habría servido para financiar un estilo de vida de lujo, con viajes en jets privados, hoteles, apartamentos de lujo en Nueva York y Austin, membresías en clubes privados, compras y comidas costosas.

¿Qué es el esquema Ponzi?

Un esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversión en el que se utiliza el dinero de nuevos inversionistas para pagar supuestas ganancias a quienes entraron antes, en lugar de generar rendimientos reales. El sistema depende de que sigan llegando nuevos participantes y suele colapsar cuando ya no hay suficiente dinero para cubrir los pagos prometidos.

