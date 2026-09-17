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Espectáculos

Todo lo que debes saber de 'Arena', la película con Cara Delevingne y Angelina Jolie que Salma Hayek dirigirá en México

La actriz veracruzana dirige, escribe, produce y actúa en Arena, un largometraje independiente que reúne a Yura Borisov y Cara Delevingne y que actualmente se filma en Quintana Roo y Veracruz.
jue 17 septiembre 2026 01:16 PM
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Cara Delevingne
Salma Hayek, Cara Delevingne (Getty Images)

Salma Hayek abre un nuevo capítulo en su carrera. La actriz mexicana debutará como directora del largometraje Arena, una 'aventura romántica' que ella misma escribió, produce y también protagoniza.

El rodaje ya está en marcha en México en Quintana Roo y Veracruz, estado donde nació Hayek. El proyecto reúne a un elenco internacional encabezado por el actor ruso Yura Borisov, nominado al Oscar por su papel de Igor en Anora, y la actriz británica Cara Delevingne. La película es descrita como una historia de amor prohibido y un viaje íntimo alrededor del amor, el deseo y la capacidad de encontrar placer en las cosas sencillas. Hasta ahora, no se han revelado públicamente detalles específicos sobre los personajes que interpretarán Borisov, Delevingne y Hayek.

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En Arena Salma Hayek quiere mostrar un México poco visto

Para Hayek, las locaciones mexicanas tienen un papel que va más allá de servir como escenario. La directora eligió Quintana Roo y Veracruz precisamente por sus paisajes y por la posibilidad de llevar a la pantalla lugares que, de acuerdo con sus declaraciones, no suelen aparecer en grandes producciones internacionales.

En entrevista con Variety, Hayek explicó que Arena es “una historia de amor prohibido y un viaje íntimo para explorar a otra persona, mientras se encuentra la capacidad de sentir un placer intenso en las cosas simples que damos por sentadas”.

Sobre filmar en México, añadió que la conexión con la tierra y la naturaleza forma parte de la experiencia de la película.

“Estas regiones ya son increíblemente cinematográficas, pero encontrar bellezas no descubiertas para filmar en esta tierra fue un momento de orgullo y triunfo. Estoy muy emocionada de mostrarle al mundo estas joyas ocultas que nunca antes se habían visto”, dijo Hayek.

Yura Borisov y Cara Delevingne parte del elenco de Arena

Uno de los nombres que más llama la atención en Arena es el de Yura Borisov. El actor ruso recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto por Anora, película dirigida por Sean Baker que ganó el premio a Mejor Película en la ceremonia de 2025.

Borisov también forma parte del elenco de Artificial, la nueva película de Luca Guadagnino, en la que interpreta al científico especializado en inteligencia artificial Ilya Sutskever. La cinta tendrá su estreno mundial en el New York Film Festival de 2026.

A su lado estará Cara Delevingne, modelo y actriz británica que ha construido una carrera frente a las cámaras después de comenzar en la industria de la moda. Su filmografía incluye Anna Karenina, Ciudades de papel, Escuadrón suicida y la serie Carnival Row, además de sus trabajos más recientes en cine.

Hayek también forma parte del elenco, por lo que en Arena tendrá varias funciones: directora, guionista, productora y actriz.

Angelina Jolie vuelve a trabajar con Salma Hayek

El proyecto también representa una nueva colaboración entre Salma Hayek y Angelina Jolie, aunque esta vez detrás de cámaras. Jolie participa como productora de Arena junto con Hayek, Stacy Perskie —productora de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades— y José Tamez, socio de producción de Hayek desde hace años. La cinta tiene financiamiento independiente.

La colaboración llega después de que ambas trabajaran juntas frente a cámara en Eternals, de Marvel. Además, Jolie dirigió a Hayek en Without Blood, adaptación de la novela de Alessandro Baricco que protagoniza la mexicana junto a Demián Bichir y Juan Minujín.

Without Blood tendrá su estreno en salas de Estados Unidos el 18 de septiembre de 2026.

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Philippe Le Sourd estará detrás de la fotografía

Para construir el universo visual de Arena, Hayek cuenta con el director de fotografía francés Philippe Le Sourd, reconocido por su trabajo con cineastas como Sofia Coppola y Wong Kar-wai.

Entre sus créditos están Priscilla, de Coppola, y The Grandmaster, de Wong Kar-wai. Su participación resulta especialmente relevante para una película en la que los paisajes de México forman parte importante de la propuesta visual.

Salma Hayek ya había dirigido antes

Aunque Arena representa su debut como directora de un largometraje para cine, Hayek ya había probado suerte detrás de cámaras.

En 2003 dirigió The Maldonado Miracle, una película para televisión producida por Showtime. Por este trabajo recibió un Daytime Emmy, de acuerdo con los registros y referencias sobre su trayectoria como directora. Posteriormente también dirigió el video musical de Te Amo Corazón, de Prince.

La diferencia con Arena es el formato y la dimensión del proyecto: esta vez Hayek está al frente de una película independiente concebida para llegar a las salas de cine, además de haber escrito la historia y formar parte de su elenco.

Por ahora, no existe una fecha de estreno anunciada para Arena.

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Salma Hayek

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