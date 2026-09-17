Todo lo que debes saber de 'Arena', la película con Cara Delevingne y Angelina Jolie que Salma Hayek dirigirá en México

En Arena Salma Hayek quiere mostrar un México poco visto

Para Hayek, las locaciones mexicanas tienen un papel que va más allá de servir como escenario. La directora eligió Quintana Roo y Veracruz precisamente por sus paisajes y por la posibilidad de llevar a la pantalla lugares que, de acuerdo con sus declaraciones, no suelen aparecer en grandes producciones internacionales.

En entrevista con Variety, Hayek explicó que Arena es “una historia de amor prohibido y un viaje íntimo para explorar a otra persona, mientras se encuentra la capacidad de sentir un placer intenso en las cosas simples que damos por sentadas”.

Sobre filmar en México, añadió que la conexión con la tierra y la naturaleza forma parte de la experiencia de la película.

“Estas regiones ya son increíblemente cinematográficas, pero encontrar bellezas no descubiertas para filmar en esta tierra fue un momento de orgullo y triunfo. Estoy muy emocionada de mostrarle al mundo estas joyas ocultas que nunca antes se habían visto”, dijo Hayek.

Yura Borisov y Cara Delevingne parte del elenco de Arena

Uno de los nombres que más llama la atención en Arena es el de Yura Borisov. El actor ruso recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto por Anora, película dirigida por Sean Baker que ganó el premio a Mejor Película en la ceremonia de 2025.

Borisov también forma parte del elenco de Artificial, la nueva película de Luca Guadagnino, en la que interpreta al científico especializado en inteligencia artificial Ilya Sutskever. La cinta tendrá su estreno mundial en el New York Film Festival de 2026.

A su lado estará Cara Delevingne, modelo y actriz británica que ha construido una carrera frente a las cámaras después de comenzar en la industria de la moda. Su filmografía incluye Anna Karenina, Ciudades de papel, Escuadrón suicida y la serie Carnival Row, además de sus trabajos más recientes en cine.

Hayek también forma parte del elenco, por lo que en Arena tendrá varias funciones: directora, guionista, productora y actriz.

Angelina Jolie vuelve a trabajar con Salma Hayek

El proyecto también representa una nueva colaboración entre Salma Hayek y Angelina Jolie, aunque esta vez detrás de cámaras. Jolie participa como productora de Arena junto con Hayek, Stacy Perskie —productora de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades— y José Tamez, socio de producción de Hayek desde hace años. La cinta tiene financiamiento independiente.

La colaboración llega después de que ambas trabajaran juntas frente a cámara en Eternals, de Marvel. Además, Jolie dirigió a Hayek en Without Blood, adaptación de la novela de Alessandro Baricco que protagoniza la mexicana junto a Demián Bichir y Juan Minujín.

Without Blood tendrá su estreno en salas de Estados Unidos el 18 de septiembre de 2026.