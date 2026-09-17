La familia de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi crece: adoptaron a otro bebé

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dan la bienvenida a su segundo hijo por adopción

La noticia se dio a conocer después de que Millie Bobby Brown compartiera una foto que algunos seguidores interpretaron como una señal de que la familia tenía un nuevo integrante. El pasado 7 de septiembre, la actriz publicó un video de un paseo por las montañas de los Dolomitas, en Italia. En las imágenes, Brown aparece cargando a su hija, mientras Bongiovi camina a su lado con un portabebés amarrado al pecho. La cara de la pequeña quedó parcialmente oculta, debido a la decisión de la pareja de mantener la identidad de sus hijos lejos de la prensa.



Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Instagram)

La familia de Millie Bobby Brown crece

Hace casi un año, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se habían convertido en papás por primera vez. En agosto de 2025, la actriz dio a conocer la llegada de su hija a través de una publicación en Instagram.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, escribió entonces. “Y entonces éramos tres”.

Ahora, la pareja vuelve a experimentar la paternidad con la llegada de su segundo hijo. Hasta el momento, no se han compartido públicamente detalles sobre la fecha de nacimiento, el nombre o el sexo del bebé.

Brown y Bongiovi se casaron en mayo de 2024, en una ceremonia privada. Desde entonces, han procurado proteger su vida personal y reservar para ellos los momentos más importantes de su relación y de su familia.