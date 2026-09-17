Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ampliaron su familia. La actriz de Stranger Things y su esposo adoptaron a otro bebé, según informó una fuente cercana a la pareja a la revista People.
La familia de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi crece: adoptaron a otro bebé
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dan la bienvenida a su segundo hijo por adopción
La noticia se dio a conocer después de que Millie Bobby Brown compartiera una foto que algunos seguidores interpretaron como una señal de que la familia tenía un nuevo integrante. El pasado 7 de septiembre, la actriz publicó un video de un paseo por las montañas de los Dolomitas, en Italia. En las imágenes, Brown aparece cargando a su hija, mientras Bongiovi camina a su lado con un portabebés amarrado al pecho. La cara de la pequeña quedó parcialmente oculta, debido a la decisión de la pareja de mantener la identidad de sus hijos lejos de la prensa.
La familia de Millie Bobby Brown crece
Hace casi un año, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se habían convertido en papás por primera vez. En agosto de 2025, la actriz dio a conocer la llegada de su hija a través de una publicación en Instagram.
“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, escribió entonces. “Y entonces éramos tres”.
Ahora, la pareja vuelve a experimentar la paternidad con la llegada de su segundo hijo. Hasta el momento, no se han compartido públicamente detalles sobre la fecha de nacimiento, el nombre o el sexo del bebé.
Brown y Bongiovi se casaron en mayo de 2024, en una ceremonia privada. Desde entonces, han procurado proteger su vida personal y reservar para ellos los momentos más importantes de su relación y de su familia.
Millie Bobby Brown siempre quiso adoptar
En junio, durante una entrevista en el programa Not Gonna Lie with Kylie Kelce, Millie Bobby Brown explicó que adoptar era parte de sus sueños desde que era niña.
“Siempre fue parte de mis sueños de infancia”, compartió. “Cada vez que estaba en casa, con unos 5 o 6 años, mis padres me decían: ‘Tenías tus muñecas’. Todas eran adoptadas. Yo nunca tuve ninguna. Y nunca fingí estar embarazada”.
La actriz también aclaró que no descartaba tener hijos biológicos en el futuro: “No es que no quiera. Ojalá algún día eso forme parte de mi futuro”, comentó.
Sin embargo, al hablar de la adopción, Brown fue contundente sobre el significado que tiene para ella: “La adopción es amor, la adopción es para siempre”, afirmó.
Con la llegada de su segundo hijo, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comienzan una nueva etapa como papás de dos pequeños, mientras mantienen su vida familiar alejada de los reflectores.