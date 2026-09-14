Maroon 5 regresa a México: fechas, ciudades y todo sobre sus conciertos de 2026

Maroon 5 llega a México después de una nueva etapa musical

El regreso de la banda ocurre después de una intensa etapa de presentaciones y del lanzamiento de Love Is Like, su primer álbum de estudio desde JORDI, de 2021. Antes de esta gira internacional, el grupo terminó el Love Is Like 2025 Tour, con 24 conciertos en arenas de Estados Unidos, incluyendo presentaciones agotadas en el Madison Square Garden y The Forum.

Con más de dos décadas de trayectoria, Maroon 5 se mantiene como uno de los grupos pop-rock más reconocidos de las últimas generaciones. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes y más de 750 millones de sencillos, además de sumar tres premios Grammy a lo largo de su carrera.

El repertorio de sus conciertos promete recorrer buena parte de esa historia, desde canciones que marcaron su debut con Songs About Jane hasta algunos de sus mayores éxitos internacionales y los temas más recientes.

Para quienes quieran asegurar su lugar, Ticketmaster México mantiene actualmente a la venta las fechas de Ciudad de México y Monterrey.

¡Tenemos tres boletos dobles para que disfrutes en vivo a Maroon 5!

La cita es el próximo 30 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú. Si quieres ganar uno de estos pases dobles, responde correctamente la siguiente trivia y envía tus respuestas a fpichardo@grupoexpansion.com con el asunto “Maroon 5”.

Si resultas ganador, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para informarte. Los boletos son digitales y se enviarán directamente a tu cuenta de Ticketmaster.

¡Mucha suerte!

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