Los fans mexicanos de Maroon 5 tienen una nueva cita con la banda. El grupo liderado por Adam Levine regresará al país como parte de su gira internacional de 2026, con presentaciones que llevarán sus grandes éxitos y los temas de su etapa más reciente a distintos escenarios.
Maroon 5 regresa a México: fechas, ciudades y todo sobre sus conciertos de 2026
¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Maroon 5 en México?
La banda confirmó inicialmente dos fechas en México: el 30 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México y el 3 de octubre en el Estadio Banorte de Monterrey.
La primera parada será en Ciudad de México el miércoles 30 de septiembre, cuando Maroon 5 se presente en el Estadio Alfredo Harp Helú. El concierto está programado para las 9:00 p.m.
Después, la banda viajará a Monterrey para ofrecer un concierto el sábado 3 de octubre en el Estadio Banorte, también a las 9:00 p.m.
La llegada al país forma parte de una extensa gira internacional que durante 2026 ha llevado a la agrupación por escenarios de Europa y Latinoamérica, con paradas en ciudades como Londres, Bogotá, Quito, Lima, Buenos Aires y distintas ciudades de Brasil.
Maroon 5 llega a México después de una nueva etapa musical
El regreso de la banda ocurre después de una intensa etapa de presentaciones y del lanzamiento de Love Is Like, su primer álbum de estudio desde JORDI, de 2021. Antes de esta gira internacional, el grupo terminó el Love Is Like 2025 Tour, con 24 conciertos en arenas de Estados Unidos, incluyendo presentaciones agotadas en el Madison Square Garden y The Forum.
Con más de dos décadas de trayectoria, Maroon 5 se mantiene como uno de los grupos pop-rock más reconocidos de las últimas generaciones. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes y más de 750 millones de sencillos, además de sumar tres premios Grammy a lo largo de su carrera.
El repertorio de sus conciertos promete recorrer buena parte de esa historia, desde canciones que marcaron su debut con Songs About Jane hasta algunos de sus mayores éxitos internacionales y los temas más recientes.
Para quienes quieran asegurar su lugar, Ticketmaster México mantiene actualmente a la venta las fechas de Ciudad de México y Monterrey.
¡Tenemos tres boletos dobles para que disfrutes en vivo a Maroon 5!
La cita es el próximo 30 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú. Si quieres ganar uno de estos pases dobles, responde correctamente la siguiente trivia y envía tus respuestas a fpichardo@grupoexpansion.com con el asunto “Maroon 5”.
Si resultas ganador, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para informarte. Los boletos son digitales y se enviarán directamente a tu cuenta de Ticketmaster.
¡Mucha suerte!
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