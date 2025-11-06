Millie Bobby Brown sorprende al confesar por qué no revelará el nombre de su bebé

El pasado jueves 21 agosto, a poco más de una año de celebrar su primer aniversario de casados, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovianunciaron que se convirtieron en papás de una niña a través de la adopción.
“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, escribió la pareja en una publicación que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram. “Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”. Y finalizaron su mensaje con la frase: “Y luego fueron tres. Amor, Millie y Jake Bongiovi”.
Millie Bobby Brown habla de su faceta como mamá
A pesar de la gran emoción que viven, la joven pareja ha optado por mantener esta etapa alejada del ojo público. En una reciente entrevista, Millie Bobby Brown habló abiertamente sobre su experiencia como mamá y explicó por qué ha decidido no revelar, por ahora, el nombre de su bebé.
La estrella de Stranger things habló por primera vez de su nueva faceta como mamá y cómo siempre quiso formar una familia en una entrevista para British Vogue: “Realmente quiero una familia grande, yo soy una de cuatro, y él también. No veo que tener tu propio hijo sea realmente diferente a adoptar”, comentó.
Al ser cuestionada sobre la personalidad de su bebé, la actriz de 21 años reafirmó su decisión de no revelar aspectos íntimos de su hija, dejando claro que desea mantener su vida familiar en total privacidad.
“No lo haré. Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, compartirla ella misma algún día”, aseguró. “No me corresponde exponerla en contra de su voluntad”, agregó. “Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como hice yo de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña… Como padres, es nuestra responsabilidad protegerla de eso”.
Millie Bobby Brown no revelará el nombre de su hija
Fiel a su decisión de mantener la privacidad de su familia, Millie Bobby Brown aseguró que no revelará el nombre de su hija hasta que “ella misma esté lista para decidirlo”.
Aunque la protagonista Enola Homes evitó hablar de su hija adoptiva, sí compartió el valioso aprendizaje que le ha dejado su reciente maternidad: “Ha sido un viaje hermoso e increíble, ya nos ha enseñado muchísimo”, comentó.
“La perspectiva es fundamental. Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de mimos, risas y amor. Es una alegría infinita”, comentó.