Millie Bobby Brown sorprende al confesar por qué no revelará el nombre de su bebé

Millie Bobby Brown habla de su faceta como mamá

A pesar de la gran emoción que viven, la joven pareja ha optado por mantener esta etapa alejada del ojo público. En una reciente entrevista, Millie Bobby Brown habló abiertamente sobre su experiencia como mamá y explicó por qué ha decidido no revelar, por ahora, el nombre de su bebé.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Instagram)

La estrella de Stranger things habló por primera vez de su nueva faceta como mamá y cómo siempre quiso formar una familia en una entrevista para British Vogue: “Realmente quiero una familia grande, yo soy una de cuatro, y él también. No veo que tener tu propio hijo sea realmente diferente a adoptar”, comentó.

Al ser cuestionada sobre la personalidad de su bebé, la actriz de 21 años reafirmó su decisión de no revelar aspectos íntimos de su hija, dejando claro que desea mantener su vida familiar en total privacidad.

Jake Bongiovi (Instagram)

“No lo haré. Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, compartirla ella misma algún día”, aseguró. “No me corresponde exponerla en contra de su voluntad”, agregó. “Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como hice yo de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña… Como padres, es nuestra responsabilidad protegerla de eso”.