Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi revelaron este lunes en Instagram la primera foto de la bebé que adoptaron recientemente, menos de dos semanas después de anunciar la feliz noticia.
En la imagen, se observa a Jake caminando por la pista de un aeropuerto, cargando una sillita de bebés, mientras Millie lo acompañaba en el emotivo momento
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comparten la primera foto de su bebé
La publicación fue acompañada por un breve y simbólico texto compuesto únicamente por tres emojis: una mamila, un destello y un pollito ("🍼✨🐥").
Aunque no se ve la carita a la bebé, el momento lo dice todo: están viviendo uno de los capítulos más felices de su vida.
Fue hace apenas unas semanas, el 21 de agosto, cuando Millie y Jake sorprendieron al mundo con la noticia de que habían adoptado a una niña.
“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos más que emocionados por comenzar este hermoso capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y entonces fuimos 3”, escribieron en una emotiva publicación conjunta.
Por su parte, Millie Bobbie Brown había hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia desde joven. En entrevistas recientes compartió que la maternidad siempre fue parte de su plan de vida:
“Mi mamá me tuvo a los 21 y mi abuela fue mamá a los 20… yo crecí sabiendo que quería ser mamá también. Para mí, tener un hijo biológico o adoptado es igual de especial”, confesó en el podcast SmartLess.
La sorpresiva adopción de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi
Tres meses después de celebrar su primer aniversario de bodas, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi sorprendieron a sus seguidores con la noticia más emocionante hasta ahora: ¡se convirtieron en papás!
El pasado 21 de agosto, la pareja compartió en redes sociales que adoptaron a una bebé durante el verano, iniciando así una nueva etapa en su vida juntos. La publicación, sencilla pero conmovedora, mostraba su emoción por comenzar esta nueva aventura como familia, destacando su deseo de vivirla con privacidad y mucho amor.
Aunque no revelaron más detalles sobre la pequeña, la noticia fue recibida con miles de mensajes de cariño por parte de fans y celebridades, que celebraron la llegada de este nuevo miembro a la familia.