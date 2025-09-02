Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comparten la primera foto de su bebé

La publicación fue acompañada por un breve y simbólico texto compuesto únicamente por tres emojis: una mamila, un destello y un pollito ("🍼✨🐥").

Aunque no se ve la carita a la bebé, el momento lo dice todo: están viviendo uno de los capítulos más felices de su vida.

Fue hace apenas unas semanas, el 21 de agosto, cuando Millie y Jake sorprendieron al mundo con la noticia de que habían adoptado a una niña.

Jake Bongiovi (Instagram)

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos más que emocionados por comenzar este hermoso capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y entonces fuimos 3”, escribieron en una emotiva publicación conjunta.

Por su parte, Millie Bobbie Brown había hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia desde joven. En entrevistas recientes compartió que la maternidad siempre fue parte de su plan de vida:

“Mi mamá me tuvo a los 21 y mi abuela fue mamá a los 20… yo crecí sabiendo que quería ser mamá también. Para mí, tener un hijo biológico o adoptado es igual de especial”, confesó en el podcast SmartLess.