¿Algo sabe? Gary Oldman dice que Jack Lowden tiene todo para ser el nuevo James Bond

"Parte de la receta de Bond es que tiene que tener un poco de picardía, una chispa en los ojos, y Jack Lowden tiene esas cualidades. Además, es un tipo encantador", dijo.



Gary Oldman dice que su colega Jack Lowden tiene todo para poder convertirse en el nuevo James Bond (Matt Winkelmeyer/Getty Images for TIFF)

Las declaraciones llegaron pocos días después de que Oldman asegurara en un medio canadiense que el nuevo James Bond ya había sido elegido y que esperaba que el elegido fuera Lowden. Sus palabras provocaron especulaciones sobre si el actor tenía información privilegiada.

Gary Oldman aclara sus comentarios sobre el nuevo James Bond

Gary Oldman negó que conociera de antemano la decisión de los productores de la franquicia de James Bond y aseguró que sus palabras fueron interpretadas de manera distinta a su intención.

"Yo simplemente dije: 'Bueno, creo que han elegido al hombre. El rumor es que hay seis candidatos y que Jack está en la lista', y dije: 'Crucemos los dedos porque sea Jack'", explicó el ganador del Oscar, quien añadió que posteriormente se reportó que él tenía información privilegiada sobre el casting de James Bond, y por eso aclaró que no la tiene.



El actor Jack Lowden suena como favorito para ser el nuevo James Bond (Amy Sussman/Getty Images)

Hasta ahora, Amazon MGM Studios no ha confirmado quién será el próximo 007. De hecho, el estudio señaló oficialmente que la búsqueda del nuevo James Bond continúa y que no comentará detalles específicos del proceso de selección.

La expectativa creció después de que la franquicia sumara a Denis Villeneuve como director y a Steven Knight como guionista de la próxima película.