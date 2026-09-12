¿Algo sabe? Gary Oldman dice que Jack Lowden tiene todo para ser el nuevo James Bond

Gary Oldman volvió a echarle porras a su compañero de Slow Horses, Jack Lowden, como posible nuevo James Bond.
El actor británico aseguró que su colega tiene varias de las cualidades necesarias para interpretar al legendario agente 007 y, de paso, volvió a alimentar uno de los grandes misterios de Hollywood, ¿quién será el sucesor de Daniel Craig en la saga del agente secreto más famoso del cine?
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"Parte de la receta de Bond es que tiene que tener un poco de picardía, una chispa en los ojos, y Jack Lowden tiene esas cualidades. Además, es un tipo encantador", dijo.
Las declaraciones llegaron pocos días después de que Oldman asegurara en un medio canadiense que el nuevo James Bond ya había sido elegido y que esperaba que el elegido fuera Lowden. Sus palabras provocaron especulaciones sobre si el actor tenía información privilegiada.
Gary Oldman aclara sus comentarios sobre el nuevo James Bond
Gary Oldman negó que conociera de antemano la decisión de los productores de la franquicia de James Bond y aseguró que sus palabras fueron interpretadas de manera distinta a su intención.
"Yo simplemente dije: 'Bueno, creo que han elegido al hombre. El rumor es que hay seis candidatos y que Jack está en la lista', y dije: 'Crucemos los dedos porque sea Jack'", explicó el ganador del Oscar, quien añadió que posteriormente se reportó que él tenía información privilegiada sobre el casting de James Bond, y por eso aclaró que no la tiene.
Hasta ahora, Amazon MGM Studios no ha confirmado quién será el próximo 007. De hecho, el estudio señaló oficialmente que la búsqueda del nuevo James Bond continúa y que no comentará detalles específicos del proceso de selección.
La expectativa creció después de que la franquicia sumara a Denis Villeneuve como director y a Steven Knight como guionista de la próxima película.
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¿Por qué Gary Oldman quiere a Jack Lowden como James Bond?
Gary Oldman considera que Jack Lowden reúne varias características asociadas con el personaje creado por el escritor británico Ian Fleming.
"Creo que Jack es joven, varonil, increíblemente gracioso, lo que creo que es importante", comentó.
El actor también destacó un detalle que podría tener un valor especial para los seguidores de 007: Lowden es escocés, al igual que Sean Connery, el primer actor que interpretó a James Bond en el cine y uno de los intérpretes más emblemáticos del personaje.
"No creo que sea difícil imaginárselo. Es un detalle muy bonito (que sea escocés) y un guiño a Sean Connery", señaló Oldman.
Lowden, de 36 años, es conocido internacionalmente por interpretar a River Cartwright en Slow Horses, la serie de Apple TV+ en la que comparte créditos con Oldman.
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Jack Lowden y Gary Oldman, una dupla de espías en ‘Slow Horses’
En Slow Horses, Jack Lowden interpreta a River Cartwright, un agente del MI5 que trabaja bajo las órdenes del poco convencional Jackson Lamb, personaje interpretado por Gary Oldman.
La sexta temporada de la serie llegará a Apple TV+ el 16 de septiembre de 2026. La producción sigue a un grupo de agentes relegados dentro del MI5 que, pese a sus errores y conflictos, terminan involucrados en operaciones de espionaje de alto riesgo.
Para Oldman, la buena relación entre el elenco es una de las razones detrás de la longevidad de la serie, basada en las novelas del escritor británico Mick Herron.
"Hemos estado juntos desde el primer día, y hay algo: todos nos llevamos bien. Afortunadamente todos nos caemos bien", comentó.
El actor también habló con humor de Jackson Lamb, un personaje conocido por sus medias rotas, su comida grasienta y su aspecto desaliñado.
"Ha sido una alegría", dijo sobre interpretarlo, aunque reconoció que una de las preguntas recurrentes entre sus compañeros de reparto es si el personaje huele mal.
"¡Y no (huelo mal)!", respondió entre risas.
Caballos lentos ya tiene una séptima temporada confirmada y Oldman aseguró que no ve un final cercano para la producción.
"No hay cosas negativas de hacer una serie tan larga, y (continuaremos) mientras Apple nos mantenga al aire", afirmó. "Veremos qué pasa en el futuro, pero he adorado hacer esto".