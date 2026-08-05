La disputa judicial entre Brad Pitt y Angelina Jolie por el viñedo francés Château Miraval está lejos de terminar. Ahora, el actor solicitó a un juez que ordene a la actriz entregar contratos cinematográficos, registros financieros y documentos relacionados con sus ingresos, al considerar que esa información es clave para el juicio que ambos mantienen desde hace varios años.
La batalla entre Brad Pitt y Angelina Jolie escala: el actor exige acceso a las finanzas de la actriz
¿Por qué Brad Pitt quiere acceder a las finanzas de Angelina Jolie?
La nueva petición forma parte del litigio por la venta de la participación de Jolie en la bodega, una operación que Pitt asegura se realizó sin respetar el acuerdo que ambos tenían para no vender sus acciones sin el consentimiento del otro. El caso continúa avanzando en los tribunales de California y se perfila como uno de los procesos legales más largos y mediáticos de Hollywood.
De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el equipo legal de Brad Pitt sostiene que Angelina Jolie no ha entregado toda la información sobre sus ingresos entre 2017 y 2021.
Por ello, el actor pidió que la Corte la obligue a presentar contratos de películas, registros contables y otros documentos financieros que, según su defensa, podrían ser relevantes para calcular los daños reclamados en el proceso.
Los abogados de Pitt argumentan que esos documentos permitirían determinar el impacto económico derivado de la venta de la participación de Jolie en Château Miraval, la propiedad que ambos adquirieron en 2008 y donde celebraron su boda en 2014.
Por su parte, la defensa de Angelina Jolie ha rechazado la petición al considerar que la información financiera solicitada es excesiva y no resulta necesaria para resolver el litigio. La actriz sostiene que ya ha cumplido con las obligaciones de descubrimiento de pruebas establecidas por la Corte.
El conflicto por el viñedo Château Miraval sigue creciendo
La batalla legal comenzó en 2022, cuando Brad Pitt demandó a Angelina Jolie tras la venta de la participación de la actriz en Château Miraval al grupo vinícola Tenute del Mondo, perteneciente al conglomerado Stoli.
Brad Pitt sostiene que la operación violó un acuerdo previo entre ambos, mientras que Jolie defiende que tenía derecho a vender su parte del negocio.
En los últimos meses, el actor ha obtenido varias victorias procesales relacionadas con la obtención de pruebas y testimonios de personas vinculadas con la transacción. Sin embargo, el juicio sobre el fondo del caso sigue pendiente y ambas partes mantienen posturas completamente opuestas sobre la legalidad de la venta.
El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie que sigue generando nuevos enfrentamientos
Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie finalizaron oficialmente su proceso de divorcio a finales de 2024, el conflicto por Château Miraval continúa alimentando una de las disputas más prolongadas de la industria del entretenimiento.
El viñedo, considerado uno de los negocios más exitosos que desarrollaron durante su matrimonio, sigue siendo el principal punto de desacuerdo entre ambos.
La nueva solicitud presentada por Pitt demuestra que el enfrentamiento legal está lejos de resolverse. Mientras el actor busca acceder a información financiera que considera fundamental para sustentar su demanda, la defensa de Jolie insiste en que esos documentos son irrelevantes para el caso.