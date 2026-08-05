La batalla entre Brad Pitt y Angelina Jolie escala: el actor exige acceso a las finanzas de la actriz

¿Por qué Brad Pitt quiere acceder a las finanzas de Angelina Jolie?

La nueva petición forma parte del litigio por la venta de la participación de Jolie en la bodega, una operación que Pitt asegura se realizó sin respetar el acuerdo que ambos tenían para no vender sus acciones sin el consentimiento del otro. El caso continúa avanzando en los tribunales de California y se perfila como uno de los procesos legales más largos y mediáticos de Hollywood.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el equipo legal de Brad Pitt sostiene que Angelina Jolie no ha entregado toda la información sobre sus ingresos entre 2017 y 2021.

Angelina Jolie y Brad Pitt (Getty Images)

Por ello, el actor pidió que la Corte la obligue a presentar contratos de películas, registros contables y otros documentos financieros que, según su defensa, podrían ser relevantes para calcular los daños reclamados en el proceso.

Los abogados de Pitt argumentan que esos documentos permitirían determinar el impacto económico derivado de la venta de la participación de Jolie en Château Miraval, la propiedad que ambos adquirieron en 2008 y donde celebraron su boda en 2014.

Por su parte, la defensa de Angelina Jolie ha rechazado la petición al considerar que la información financiera solicitada es excesiva y no resulta necesaria para resolver el litigio. La actriz sostiene que ya ha cumplido con las obligaciones de descubrimiento de pruebas establecidas por la Corte.