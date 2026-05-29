La distancia entre Brad Pitt y varios de sus hijos parece hacerse cada vez más evidente. Ahora, Maddox, el hijo mayor del actor y Angelina Jolie , habría iniciado el proceso para eliminar legalmente el apellido Pitt y quedarse únicamente como Maddox Jolie.
Nuevo golpe para Brad Pitt: su hijo Maddox también se quita su apellido
Nuevo golpe para Brad Pitt: su hijo Maddox también se quita su apellido
De acuerdo con People, el joven de 24 años presentó documentos para modificar legalmente su nombre. De concretarse, pasaría de llamarse Maddox Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie.
Esto ocurre en medio de la larga y mediática tensión familiar que siguió al divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, oficialmente concluido en 2024 tras años de disputas legales y conflictos relacionados con la custodia de sus hijos.
Maddox no es el único de los hijos de la expareja en distanciarse públicamente del apellido Pitt. En los últimos años, Shiloh, Zahara y Vivienne también comenzaron a utilizar únicamente el apellido Jolie en distintos eventos públicos y documentos profesionales.
Shiloh realizó legalmente el cambio de nombre al cumplir 18 años, mientras que Zahara se presentó públicamente como Zahara Marley Jolie durante actividades universitarias y Vivienne apareció acreditada solo como Vivienne Jolie en proyectos teatrales vinculados a Angelina.
En el caso de Maddox, las señales ya habían comenzado meses atrás. En la película Couture, dirigida por Angelina Jolie, apareció acreditado como “Maddox Jolie” y no como “Maddox Jolie-Pitt”, algo que muchos interpretaron como un adelanto de la decisión.
La compleja relación entre Brad Pitt y sus hijos
Desde la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016, diversos reportes han apuntado a una relación tensa entre el actor y varios de sus hijos. La ruptura estuvo marcada por investigaciones, disputas legales y acusaciones relacionadas con un incidente ocurrido durante un vuelo privado, situación que terminó detonando el divorcio.
Aunque Brad Pitt ha mantenido un perfil más reservado respecto a su vida familiar, distintos medios estadounidenses han señalado que el actor lamenta profundamente el distanciamiento con sus hijos.
El nuevo cambio de nombre de Maddox llega además pocos días después de que Brad Pitt obtuviera una victoria parcial en la batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por Château Miraval , el viñedo francés que ambos compartían.
Por ahora, ni Angelina Jolie ni Brad Pitt han emitido declaraciones públicas sobre la decisión de Maddox, pero el tema vuelve a poner bajo el reflector la complicada dinámica familiar de una de las exparejas más famosas de Hollywood.