Nuevo golpe para Brad Pitt: su hijo Maddox también se quita su apellido

De acuerdo con People, el joven de 24 años presentó documentos para modificar legalmente su nombre. De concretarse, pasaría de llamarse Maddox Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie.

Esto ocurre en medio de la larga y mediática tensión familiar que siguió al divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, oficialmente concluido en 2024 tras años de disputas legales y conflictos relacionados con la custodia de sus hijos.

Angelina Jolie y sus hijos Maddox, Pax y Zahara (Dimitrios Kambouris/Getty Images for FLC)

Maddox no es el único de los hijos de la expareja en distanciarse públicamente del apellido Pitt. En los últimos años, Shiloh, Zahara y Vivienne también comenzaron a utilizar únicamente el apellido Jolie en distintos eventos públicos y documentos profesionales.

Shiloh realizó legalmente el cambio de nombre al cumplir 18 años, mientras que Zahara se presentó públicamente como Zahara Marley Jolie durante actividades universitarias y Vivienne apareció acreditada solo como Vivienne Jolie en proyectos teatrales vinculados a Angelina.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt en la premiere de "Eternals" en Londres (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

En el caso de Maddox, las señales ya habían comenzado meses atrás. En la película Couture, dirigida por Angelina Jolie, apareció acreditado como “Maddox Jolie” y no como “Maddox Jolie-Pitt”, algo que muchos interpretaron como un adelanto de la decisión.

