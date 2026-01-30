“Mamá, creí que teníamos tiempo”: la triste despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara

Hollywood dice adiós a Catherine O'Hara
El fallecimiento de O’Hara también fue acompañado por homenajes de otras figuras del medio. Actores como Pedro Pascal destacaron su talento, su disciplina actoral y su capacidad para transitar con naturalidad entre la comedia y el drama, una cualidad que definió una carrera sólida en cine y televisión durante más de cinco décadas.
"Oh, genia, estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá, siempre. Siempre. La única e inigualable Catherine OHara", señaló Pedro Pascal.
Reconocida por trabajos que van de Beetlejuice y A Mighty Wind a Schitt’s Creek, Catherine O’Hara dejó una huella profunda en varias generaciones de espectadores. El mensaje de Macaulay Culkin no solo recupera la memoria de una colaboración icónica, sino que confirma que, en su caso, la relación entre madre e hijo no terminó cuando se apagaron las cámaras.
Con información de Agencia México