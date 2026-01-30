“Mamá, creí que teníamos tiempo”: la triste despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara

Macaulay Culkin despide con dolor y tristeza a Catherine O’Hara

Las palabras de Macaulay Culkin aparecen junto a un par de imágenes que cierran un círculo entre sus días en el set de la película Mi Pobre Angelito y su reunión en diciembre de 2023, cuando Catherine O’Hara asistió a la ceremonia en la que Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Macaulay Culkin compartió una triste despedida para su "mamá", Catherine O'Hara (Amy Sussman/Getty Images)

Durante ese acto, la actriz tomó la palabra para hablar de "su hijo" con cercanía y humor, subrayando su evolución personal y profesional, y confirmando la relación de afecto que había entre ambos fuera del set.

En los comentarios de la publicación, Culkin añadió una frase que terminó de dimensionar el impacto de la pérdida: “Estoy enojado por esto…”.

Este mensaje generó cientos de respuestas de apoyo por parte de seguidores y colegas, y fue interpretado como una expresión cruda de duelo, más cercana a la experiencia personal que al discurso público.

Macaulay Culkin compartió una triste despedida para su "mamá", Catherine O'Hara (Amy Sussman/Getty Images)

Y es que es sabido por todos que la ex estrella infantil tuvo una infancia difícil debido a la relación que tuvo con sus padres, de quienes se emancipó siendo menor de edad, por lo que ahora queda en perspectiva que Catherine O'Hara fue, de cierta forma, una figura materna para el actor.