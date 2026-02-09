Revelan la causa de la muerte de Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi Pobre Angelito’

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó este lunes 9 de febrero de 2026 que la causa oficial de muerte de la actriz Catherine O’Hara fue una embolia pulmonar, derivada de un cáncer de recto.
O’Hara, ícono de la comedia, falleció el viernes 30 de enero de 2026 a los 71 años en su hogar de Los Ángeles, California. La actriz es recordada por sus interpretaciones como la mamá de Kevin en las dos primeras entregas de Mi pobre angelito, Delia en Beetlejuice y Moira Rose en Schitt’s Creek.
De acuerdo al sitio de noticias TMZ, Catherine O’Hara murió tras sufrir una embolia pulmonar originada por el cáncer de recto. Según su certificado de defunción, obtenido por el medio, la actriz fue incinerada.
La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción en Hollywood y entre millones de fans en todo el mundo. En un primer momento, su agencia, Creative Artists Agency (CAA), confirmó que la actriz murió tras una “breve enfermedad”, sin ofrecer mayores detalles.
Posteriormente, fuentes cercanas señalaron que fue trasladada de emergencia a un hospital esa misma mañana debido a graves dificultades respiratorias, pero falleció poco después. El impacto fue inmediato: las redes sociales se llenaron de tributos, recuerdos de sus papeles más icónicos y mensajes de pesar por la pérdida de una de las actrices más queridas y versátiles de su generación.
Catherine O’Hara padecía una rara condición congénita
Catherine O’Hara padecía una rara condición congénita llamada dextrocardia con situs inversus, que le fue diagnosticada en la adultez, alrededor de sus 40 años, durante chequeos médicos de rutina. Esta anomalía provoca que los órganos internos estén “invertidos”, como el corazón ubicado en el lado derecho del cuerpo.
La propia actriz habló públicamente de esta condición en entrevistas, donde explicó que era asintomática y que se sentía “afortunada de estar viva”. No existe evidencia de que esta condición haya estado directamente relacionada con su fallecimiento.
Tampoco se habían reportado públicamente recaídas graves ni problemas de salud mayores en los meses o años previos a 2026. Sin embargo, la causa oficial de su muerte, cáncer de recto, confirma que la actriz enfrentaba esta enfermedad, información que no se había dado a conocer antes de la emisión de su certificado de defunción.
En los últimos meses, Catherine O’Hara se mantuvo activa profesionalmente. Recibió una nominación al Emmy por su trabajo junto a Seth Rogen en la serie de Apple TV+ The Studio, aunque no asistió a los Golden Globes del 11 de enero de 2026, a pesar de estar nominada.
En el ámbito personal, O’Hara siempre llevó una vida discreta. Estuvo casada durante varios años con el productor Bo Welch, con quien tuvo dos hijos. Aunque la pareja se divorció, la actriz priorizó en todo momento la privacidad de su familia. Al momento de su fallecimiento no se le conocían parejas, y era descrita como enfocada en su carrera, su familia y su círculo cercano dentro de la industria.