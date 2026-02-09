Revelan la causa de la muerte de Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi Pobre Angelito’

Revelan la causa de la muerte de Catherine O’Hara

De acuerdo al sitio de noticias TMZ, Catherine O’Hara murió tras sufrir una embolia pulmonar originada por el cáncer de recto. Según su certificado de defunción, obtenido por el medio, la actriz fue incinerada.

Catherine O’Hara (Getty Images)

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción en Hollywood y entre millones de fans en todo el mundo. En un primer momento, su agencia, Creative Artists Agency (CAA), confirmó que la actriz murió tras una “breve enfermedad”, sin ofrecer mayores detalles.

Posteriormente, fuentes cercanas señalaron que fue trasladada de emergencia a un hospital esa misma mañana debido a graves dificultades respiratorias, pero falleció poco después. El impacto fue inmediato: las redes sociales se llenaron de tributos, recuerdos de sus papeles más icónicos y mensajes de pesar por la pérdida de una de las actrices más queridas y versátiles de su generación.

Catherine O’Hara padecía una rara condición congénita

Catherine O’Hara padecía una rara condición congénita llamada dextrocardia con situs inversus, que le fue diagnosticada en la adultez, alrededor de sus 40 años, durante chequeos médicos de rutina. Esta anomalía provoca que los órganos internos estén “invertidos”, como el corazón ubicado en el lado derecho del cuerpo.