Marichelo aclara si Jorge D’Alessio deberá mantenerla tras su divorcio

Marichelo confirma que su divorcio de Jorge D’Alessio ya es oficial

Durante una entrevista con Ventaneando, Marichelo fue cuestionada sobre el proceso de divorcio y respondió que ya quedó formalmente concluido.

“Ya, ya, divorciadísima. Pero yo creo que cuando tomas una decisión en la vida tienes que llegar al final. A mí las cosas a medias no me gustan. Entonces, cuando se tomó la decisión, bueno, el paso que seguía era el divorcio y así se dio y listo”.



Marichelo Puente, Jorge D'Alessio. (Instagram)

La también actriz explicó que, una vez que terminó legalmente su matrimonio, decidió poner la atención en ella misma y recuperar espacios que durante años había dedicado principalmente a su familia.

“No, lo primero que pensé saliendo de ahí es, me toca a mí, voy por mí y me tengo guardadita mucho tiempo y pues nada, comerme el mundo a mordidas, despacio para no atragantarme, pero voy por mí. Eso fue lo que pensé”.