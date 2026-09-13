Marichelo Puente confirmó que su matrimonio con Jorge D’Alessio ya terminó legalmente. Después de meses en los que ambos han llevado su separación por caminos distintos, la conductora aseguró que ahora está concentrada en construir una nueva etapa de su vida.
Marichelo aclara si Jorge D’Alessio deberá mantenerla tras su divorcio
Marichelo confirma que su divorcio de Jorge D’Alessio ya es oficial
Durante una entrevista con Ventaneando, Marichelo fue cuestionada sobre el proceso de divorcio y respondió que ya quedó formalmente concluido.
“Ya, ya, divorciadísima. Pero yo creo que cuando tomas una decisión en la vida tienes que llegar al final. A mí las cosas a medias no me gustan. Entonces, cuando se tomó la decisión, bueno, el paso que seguía era el divorcio y así se dio y listo”.
La también actriz explicó que, una vez que terminó legalmente su matrimonio, decidió poner la atención en ella misma y recuperar espacios que durante años había dedicado principalmente a su familia.
“No, lo primero que pensé saliendo de ahí es, me toca a mí, voy por mí y me tengo guardadita mucho tiempo y pues nada, comerme el mundo a mordidas, despacio para no atragantarme, pero voy por mí. Eso fue lo que pensé”.
Marichelo reconoce que sus hijos fueron su prioridad
Al hablar de las decisiones que tomó durante los años de matrimonio, Marichelo aseguró que no se arrepiente de haber puesto a sus hijos en primer lugar. Sin embargo, considera que las circunstancias cambiaron y que ahora puede dedicar más tiempo a sus propios proyectos.
“No, no me arrepiento de nada, en lo absoluto. Mis hijos estaban chiquitos, pero mis hijos ya están grandes. Entonces ahora puedo”.
La conductora detalló que Ana Paula tiene 23 años, mientras que Santiago está próximo a cumplir 15 y Patricio tiene 12. Incluso bromeó con la nueva dinámica familiar al reconocer que ya no tiene niños pequeños en casa.
Esta nueva etapa también incluye distintos proyectos profesionales y negocios, actividades en las que Marichelo asegura estar enfocada después de concretar su separación.
Marichelo no espera que Jorge D’Alessio la mantenga
En el terreno sentimental, Marichelo dejó claro que su experiencia matrimonial no cambió su manera de entender el amor. Aunque ahora tiene convicciones más definidas y reconoce la madurez que llega con los años, no descarta volver a compartir su vida con alguien.
“No, pero te voy a decir que yo creo que no dejo de creer en el matrimonio en lo más mínimo. Creo en la pareja, creo en el amor, pero creo que cada quien tiene sus convicciones. Yo tengo las mías muy marcadas, cada vez son más y ahora claro con la edad pues tienes otra manera de pensar y otra madurez y sin duda si el día de mañana llega alguien a mi vida pues haré cosas diferentes”.
Sin embargo, cuando la conversación llegó al tema económico y a si Jorge D’Alessio seguirá haciéndose cargo de ella, Marichelo fue contundente al marcar una diferencia entre sus necesidades y las obligaciones que tiene como padre.
“Jorge no tiene por qué mantenerme, lo que sí tiene es la obligación de dar una pensión a sus hijos. Pero pues nada, yo ni manca ni coja”.
Con esta declaración, Marichelo dejó claro que no espera depender económicamente de su exesposo. Al mismo tiempo, señaló que la manutención de sus hijos es una responsabilidad que permanece, aun cuando el vínculo matrimonial entre ambos ya terminó.
Ahora, con el divorcio concretado, la conductora asegura estar enfocada en sus hijos, sus proyectos y en una etapa personal en la que también busca recuperar tiempo para ella.