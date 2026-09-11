Esposa de Carín León explica por qué no llegaron al concierto en Las Vegas

Meylin Zúñiga comenzó su mensaje recordando un accidente que ambos vivieron tiempo atrás y utilizó ese episodio para explicar cómo nacen las especulaciones cuando ocurre un imprevisto.

“Cuando pasa un suceso importante como fue el de caernos de un elevador y comienzan miles de especulaciones, les subo el veredicto REAL. Ese día éramos muchas personas las involucradas, pero solo YO resulté con fractura de peroné que me tuvo cuatro meses inmóvil".

Después explicó que el viaje a Las Vegas no pudo concretarse y lamentó la falta de empatía con la que muchas personas reaccionaron: “HOY teníamos un viaje y no se pudo lograr, por el cual comenzaron todas las especulaciones del mundo sin tener un poco de empatía, ni detenerse muchas personas a pensar que el artista también es un ser humano NORMAL como lo son ustedes.”

En una de las partes más comentadas de su publicación, Meylin comparó lo ocurrido con cualquier persona que pierde la oportunidad más importante de su carrera debido a un accidente de tránsito.

“Un día van camino al trabajo, a la presentación más especial porque de eso depende que te vuelvan socio de tu empresa o te aumenten el sueldo, y ese día una persona distraída con otros problemas en su mente PUM te choca y te impide llegar. ¿Qué es lo peor de esto? ¿Que no tuviste tu aumento? ¿O más bien lo mejor es que estás vivo para poder volverlo a intentar?”

“A lo que voy: ¿Qué es lo peor de esto? ¿Haberlos dejado plantados con la posibilidad de primero Dios volver a cantar todos juntos? ¿O la noticia de que se cayó el avión y el artista no está? Ahí sí hubieran llorado y no coreado ‘grosería y media’?“.

Y concluyó esa primera reflexión con una frase sobre el destino: “No siempre las cosas salen como uno las planea y Dios tiene escrito qué sí y qué no".

En una segunda historia, Zúñiga respondió directamente a los rumores que circularon durante horas en redes sociales y pidió dejar de fabricar versiones sobre la vida privada del cantante.

“Sé que este mensaje no lo entenderán las 20 mil personas que no lo escucharon cantar hoy, pero espero que al menos la mitad sí. No cuestionen por qué no se quedó, por qué se fue 10 horas antes. No inventen que si andaba de fiesta y por eso no llegó, que si se peleó conmigo".