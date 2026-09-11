La salud de Alan Ibarra, integrante de Magneto, generó preocupación luego de que se reportara que el cantante había sido internado en Mérida, Yucatán. El intérprete de la agrupación de pop que alcanzó gran popularidad en los años 90 utilizó sus redes sociales para hablar sobre su reciente estancia en un hospital público y confirmar que se encuentra bien.
Tras rumores, Alan de Magneto habla de su estado de salud
Alan Ibarra, de Magneto, reporta que está fuera de peligro
Alan Ibarra explicó que su visita al Hospital General Dr. Agustín O'Horán ocurrió el pasado 9 de septiembre y aprovechó el momento para agradecer al personal médico que lo atendió durante su estancia.
Aunque trascendió que el cantante habría presentado un nivel elevado de sodio en la sangre, Ibarra no confirmó ni dio detalles sobre el motivo específico por el que tuvo que recibir atención médica. En cambio, destacó el trato que recibió en el hospital y aseguró que se encuentra fuera de peligro.
“Estoy aquí para, primero que nada, agradecer que estoy bien, que estoy vivo y que fui muy bien cuidado en el O'Horán. Es un hospital que sus instalaciones están prácticamente como nuevas. Hay muchas zonas que están nuevas. Tienen equipos de alta tecnología, de primer nivel”.
El integrante de Magneto también reconoció la labor del personal del hospital, particularmente por la atención que, de acuerdo con su experiencia, brindan a pacientes provenientes de diferentes puntos de la península de Yucatán.
“Además de que el personal es muy empático con la gente. Reciben a la gente, no, bueno, nos reciben a la gente prácticamente de toda la península, lo cual es un montón, un montón, es un cielo de trabajo. Y me consta que el tiempo de espera no es tan largo ni se convierte en algo pesado, tedioso. El tiempo de espera para las consultas en emergencias, la verdad es que también es muy breve y bueno, ya saben que la gratitud y el trato digno en el O'Horán ahí siempre estarán”.
Aunque el cantante no dio mayores detalles sobre el padecimiento o las circunstancias que provocaron su ingreso, su mensaje estuvo centrado en agradecer la atención que recibió y reconocer las condiciones del hospital público.
Finalmente, Alan Ibarra envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y a quienes estuvieron pendientes de su estado de salud. “Muchas gracias, familia, y muchas bendiciones. Gracias”.