Tras rumores, Alan de Magneto habla de su estado de salud

Alan Ibarra, de Magneto, reporta que está fuera de peligro

Alan Ibarra explicó que su visita al Hospital General Dr. Agustín O'Horán ocurrió el pasado 9 de septiembre y aprovechó el momento para agradecer al personal médico que lo atendió durante su estancia.

Aunque trascendió que el cantante habría presentado un nivel elevado de sodio en la sangre, Ibarra no confirmó ni dio detalles sobre el motivo específico por el que tuvo que recibir atención médica. En cambio, destacó el trato que recibió en el hospital y aseguró que se encuentra fuera de peligro.

“Estoy aquí para, primero que nada, agradecer que estoy bien, que estoy vivo y que fui muy bien cuidado en el O'Horán. Es un hospital que sus instalaciones están prácticamente como nuevas. Hay muchas zonas que están nuevas. Tienen equipos de alta tecnología, de primer nivel”.

El integrante de Magneto también reconoció la labor del personal del hospital, particularmente por la atención que, de acuerdo con su experiencia, brindan a pacientes provenientes de diferentes puntos de la península de Yucatán.