Marichelo Puente ha preferido mantener los detalles de su separación de Jorge D’Alessio lejos del ojo público. Aunque el fin de su matrimonio generó especulaciones y distintas versiones, la conductora asegura que desde el principio tuvo claro que no quería hablar de más, especialmente por el bienestar de sus tres hijos.
Marichelo explica por qué decidió guardar silencio sobre su separación de Jorge D’Alessio
Marichelo explica por qué decidió guardar silencio sobre su separación de Jorge D’Alessio
Durante una entrevista en Sale el Sol, Marichelo explicó que su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida privada al margen no significa que no haya trabajado en ella. Después de la separación, comenzó un proceso personal que incluyó terapia y distintas herramientas para recuperar su bienestar.
“Te lo voy a decir tal cual. Cuando empezó todo esto, obviamente, preferí guardar silencio por mí, por mis hijos, por la situación, el mismo que voy a seguir guardando porque no tengo por qué hablar de más”.
La conductora también dejó claro que no pretende construir su historia alrededor de lo que ocurrió con su exesposo. De hecho, parte de lo que decidió contar sobre su experiencia quedó plasmado en Tenemos que hablar, el podcast que conduce junto a Rafael Mendoza.
Marichelo recurrió a terapia para superar la separación
Aunque decidió no revelar detalles sobre su relación con Jorge D’Alessio, Marichelo sí ha hablado de lo que vivió personalmente durante ese periodo. La hermana de Anahí explicó que necesitó hacer una pausa, enfrentarse a lo que estaba sintiendo y buscar ayuda para poder avanzar.
“Simplemente decidí hablar mi versión. ¿Qué pasó conmigo después de que me encerré en mí misma, después de que tomé terapias, después de que hice tantas cosas para estar bien? De eso se trata Tenemos que hablar”.
En el primer episodio del podcast, la conductora compartió parte de ese proceso y explicó cómo llegó al punto en el que actualmente se encuentra. Sin embargo, reconoció que algunas de sus decisiones pueden resultar difíciles de entender para quienes ven la situación desde fuera.
“En el primero claro que abrí mi corazón y claro que tenía que decir lo que había pasado y por qué había llegado al punto en el que estoy. A la gente se le hace muy extraño, pues sí puede ser. La gente quiere ver que todo mundo se agarre del chongo, pero yo tengo tres hijos. Y tú eres mamá, somos mamás y por los hijos no hay manera”.
Para Marichelo, la manera de enfrentar una separación cambia cuando hay hijos de por medio. Por eso, aunque reconoce que atravesó momentos difíciles, ha intentado mantener una postura que le permita cuidar a su familia y también su propia tranquilidad.
Marichelo pone límites sobre su separación de Jorge D’Alessio
Marichelo ha recalcado en que no tiene interés en revelar aspectos de su relación que considera innecesarios. Su intención es cerrar esta etapa sin convertir la separación en una pelea pública.
“Y como lo dije una vez y lo repito, yo llegué como dama y me voy como tal. No tengo por qué decir absolutamente nada y cada quien sabrá lo que hizo y lo que no”.
La conductora también aclaró que la ruptura no ocurrió de manera repentina. Aunque para quienes estaban fuera de la relación pudo parecer que todo sucedió de un momento a otro, ella llevaba tiempo procesando internamente lo que estaba pasando.
“Esto no fue de un día para otro, por supuesto que no. Esto llevaba ya un tiempo, ¿no?, pasando, y vaya, a lo mejor no fue la mejor manera, ¿sabes? Pero pasó y eso no puedes ni regresar el tiempo ni decir: ‘Espérate, yo creo’. No, pues yo creo nada”.
Ahora, Marichelo asegura que está concentrada en construir una nueva etapa junto a sus hijos: “Pasó como tenía que pasar y a mí me toca hacer las cosas para mí, para mis hijos, a mi manera, a mi estilo y como yo creo que es lo mejor, que no quiere decir que sea, a lo mejor la estoy superregando, ¿no? Pero pues es lo que a mí me da paz”.
Y aunque las preguntas sobre Jorge D’Alessio siguen apareciendo, Marichelo parece tener cada vez más claro dónde poner el límite. Incluso cuando le preguntaron por la posibilidad de que ella hablara o recomendara que su ex presentara a su nueva pareja, prefirió cortar la conversación con humor: “Mira, ¿qué te dijo? Oye, pero les digo, ya hay que hablar otra cosa porque parece el tour del divorcio”, finalizó.