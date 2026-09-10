Marichelo explica por qué decidió guardar silencio sobre su separación de Jorge D’Alessio

Marichelo recurrió a terapia para superar la separación

Aunque decidió no revelar detalles sobre su relación con Jorge D’Alessio, Marichelo sí ha hablado de lo que vivió personalmente durante ese periodo. La hermana de Anahí explicó que necesitó hacer una pausa, enfrentarse a lo que estaba sintiendo y buscar ayuda para poder avanzar.

“Simplemente decidí hablar mi versión. ¿Qué pasó conmigo después de que me encerré en mí misma, después de que tomé terapias, después de que hice tantas cosas para estar bien? De eso se trata Tenemos que hablar”.

En el primer episodio del podcast, la conductora compartió parte de ese proceso y explicó cómo llegó al punto en el que actualmente se encuentra. Sin embargo, reconoció que algunas de sus decisiones pueden resultar difíciles de entender para quienes ven la situación desde fuera.

“En el primero claro que abrí mi corazón y claro que tenía que decir lo que había pasado y por qué había llegado al punto en el que estoy. A la gente se le hace muy extraño, pues sí puede ser. La gente quiere ver que todo mundo se agarre del chongo, pero yo tengo tres hijos. Y tú eres mamá, somos mamás y por los hijos no hay manera”.

Para Marichelo, la manera de enfrentar una separación cambia cuando hay hijos de por medio. Por eso, aunque reconoce que atravesó momentos difíciles, ha intentado mantener una postura que le permita cuidar a su familia y también su propia tranquilidad.