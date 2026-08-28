Jorge D’Alessio presenta oficialmente a su novia, 14 años menor que él

Jorge D’Alessio presume su amor con su nueva novia Daniela tras confirmar su separación de Marichelo

La relación salió a la luz de manera oficial apenas el pasado 13 de agosto, cinco meses después de que Jorge D’Alessio y Marichelo Puente confirmaran su separación. La noticia generó gran interés debido a que, tras el anuncio de su divorcio, comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible infidelidad.

Jorge D’Alessio presentya a su nueva novia. (Instagram)

Sin embargo, Jorge decidió dar un paso más y revelar públicamente la identidad de la mujer con quien actualmente mantiene un romance. A través de Instagram, el cantante compartió una fotografía en la que aparece junto a Daniela Arjona, a quien cariñosamente llamó “Mi amor”.

La joven también respondió a la publicación con un romántico mensaje: “Feliz de compartir todo contigo mi amor”. La fotografía habría sido tomada en el sanitario de la Payne Arena, en Texas, Estados Unidos, durante la gira de Matute.

Jorge D’Alessio presentaba su nueva novia. (Instagram)

Aunque Jorge ha mantenido relativamente discreta su relación, la pareja del cantante identificada como Daniela Arjona, también ha comenzado a mostrar algunos detalles de su vida profesional.