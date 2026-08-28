Jorge D’Alessio presentó oficialmente a su novia , quien de acuerdo con los primeros reportes, es 14 años menor que él y ya forma parte de su día a día, pues además de acompañarlo en su relación sentimental, también ha estado presente durante las giras que el cantante realiza junto a su banda, Matute.
Jorge D’Alessio presenta oficialmente a su novia, 14 años menor que él
Jorge D’Alessio presume su amor con su nueva novia Daniela tras confirmar su separación de Marichelo
La relación salió a la luz de manera oficial apenas el pasado 13 de agosto, cinco meses después de que Jorge D’Alessio y Marichelo Puente confirmaran su separación. La noticia generó gran interés debido a que, tras el anuncio de su divorcio, comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible infidelidad.
Sin embargo, Jorge decidió dar un paso más y revelar públicamente la identidad de la mujer con quien actualmente mantiene un romance. A través de Instagram, el cantante compartió una fotografía en la que aparece junto a Daniela Arjona, a quien cariñosamente llamó “Mi amor”.
La joven también respondió a la publicación con un romántico mensaje: “Feliz de compartir todo contigo mi amor”. La fotografía habría sido tomada en el sanitario de la Payne Arena, en Texas, Estados Unidos, durante la gira de Matute.
Aunque Jorge ha mantenido relativamente discreta su relación, la pareja del cantante identificada como Daniela Arjona, también ha comenzado a mostrar algunos detalles de su vida profesional.
¿Quién es Daniela Arjona, la nueva novia de Jorge D’Alessio?
De acuerdo con la información que la misma Daniela ha compartido en redes sociales, es fundadora de ROD Cycling, un estudio dedicado a las clases personalizadas de Indoor Cycling y a la formación profesional.
Además de desempeñarse como coach de Indoor Cycling, Daniela cuenta con experiencia en el área de hospitalidad de alto nivel, atención al detalle y servicio al cliente premium. En su currículum también destaca experiencia en housekeeping de lujo, alimentos y bebidas, organización y mantenimiento de interiores, así como atención personalizada a huéspedes.
Marichelo Puente habla de la nueva relación de Jorge D’Alessio
La relación entre Jorge D’Alessio y Daniela también fue motivo de una aclaración por parte de Marichelo Puente, quien el pasado 13 de agosto compartió un comunicado para poner fin a las especulaciones que surgieron después de su separación del cantante.
Te puede interesar:
Ante los comentarios que señalaban una posible infidelidad, Marichelo dejó claro que Daniela no tuvo relación alguna con el final de su matrimonio. “Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación”, afirmó la hermana de Anahí.
La conductora también reveló que tanto ella como sus hijos están enterados de esta nueva etapa en la vida del cantante y aseguró que se encuentran contentos por él.
“Tanto nuestros hijos como yo conocemos esta nueva etapa de su vida y estamos muy contentos por él. Con este mensaje cierro cualquier comentario de mi parte sobre este tema”, señaló Marichelo.