Lady Gaga ya es mamá: 'Mother Monster' tiene a su primer hijo con su prometido, Michael Polansky

Por ahora, Lady Gaga y Polansky decidieron mantener en privado los detalles del nacimiento. No se conoce el nombre del bebé, su sexo ni la fecha exacta en que nació. Los representantes de la cantante tampoco ofrecieron comentarios públicos sobre la noticia.

Lady Gaga cumple su sueño de ser mamá

La llegada de su primer hijo representa un momento especialmente significativo para Gaga, quien durante años habló de su deseo de formar una familia.

En 2020, la intérprete de "Shallow" contó a People que estaba muy emocionada ante la posibilidad de tener hijos y que esperaba convertirse en mamá.



Lady Gaga debuta como mamá, la cantante tuvo a su primer bebé con su prometido Michael Polansky (Kate Green)

Cinco años después, la artista volvió a hablar abiertamente sobre la maternidad. En una entrevista con Access Hollywood, aseguró que quería ser madre y describió ese deseo como una de sus grandes aspiraciones en la vida.

La cantante incluso encontró una manera muy especial de definir ese futuro, ya que llamó a la maternidad su “próximo papel protagónico”.