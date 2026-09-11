Lady Gaga ya es mamá: 'Mother Monster' tiene a su primer hijo con su prometido, Michael Polansky

La llegada de su primer hijo representa un momento especialmente significativo para Gaga, quien durante años habló de su deseo de formar una familia.
En 2020, la intérprete de "Shallow" contó a People que estaba muy emocionada ante la posibilidad de tener hijos y que esperaba convertirse en mamá.
Cinco años después, la artista volvió a hablar abiertamente sobre la maternidad. En una entrevista con Access Hollywood, aseguró que quería ser madre y describió ese deseo como una de sus grandes aspiraciones en la vida.
La cantante incluso encontró una manera muy especial de definir ese futuro, ya que llamó a la maternidad su “próximo papel protagónico”.
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Lady Gaga y Michael Polansky mantienen su vida privada lejos de los reflectores
Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación a finales de 2019 y principios de 2020 y se comprometieron en 2024. Desde entonces, ambos han mantenido buena parte de su vida personal lejos de los reflectores.
El empresario, dedicado al ámbito tecnológico y filantrópico, ha acompañado a la ganadora del Oscar durante una etapa importante de su carrera.
En los últimos meses, la cantante redujo considerablemente sus apariciones públicas después de concluir su gira The Mayhem Ball en abril de 2026.
Page Six señaló que Gaga había optado por llevar una vida más privada después de terminar la gira, mientras una fuente cercana aseguró que su relación con Polansky se encontraba bien.
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La historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky
Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación a finales de 2019, después de conocerse en una fiesta. La cantante contó posteriormente que su mamá fue quien los presentó y que desde aquel primer encuentro tuvieron una conexión especial.
La relación se hizo pública a principios de 2020, cuando fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones en Miami. Poco después, la pandemia los llevó a pasar más tiempo juntos y el confinamiento terminó por consolidar su relación.
Con el paso de los años, Polansky se convirtió en una presencia constante en momentos importantes de la carrera de Gaga, aunque ambos procuraron mantener su vida sentimental lejos del exceso de exposición.
En 2024 hicieron público su compromiso, después de que Gaga se refiriera accidentalmente a él como su “prometido” durante los Juegos Olímpicos de París.
La boda de Lady Gaga y Michael Polansky: sólo rumores
La llegada de su primer hijo ocurre después de semanas de especulaciones sobre una posible boda secreta.
Los rumores crecieron debido a la ausencia de Gaga de la vida pública después de concluir su gira The Mayhem Ball en abril de 2026. A principios de septiembre, algunos reportes incluso plantearon que la pareja podría haberse fugado para casarse y estar de luna de miel.
La propia Gaga había alimentado las expectativas sobre una boda cercana. En marzo de 2026, durante una intervención en el programa de radio de Bruno Mars, dijo que ella y Polansky se casarían “pronto” y le pidió al cantante que eligiera una canción especial para la ceremonia.
Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial. El 9 de septiembre, TMZ informó que fuentes con conocimiento directo aseguraron que ambos seguían comprometidos y que no habían celebrado una boda secreta.