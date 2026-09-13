Dolly Parton mantuvo en secreto que tenía su cáncer: su hermana revela el motivo

Hermana de Dolly Parton revela por qué la cantante ocultó que tenía cáncer

Durante una entrevista con Gayle King para CBS Mornings, transmitida el 9 de septiembre, Stella contó que Dolly Parton no quería que su enfermedad se convirtiera en motivo de angustia para quienes la rodeaban.

“Bueno, Dolly no quería que nadie lo supiera porque no soportaba las cosas negativas y no quería que sus fans se preocuparan”, explicó.



Stella Parton y Dolly Parton (Getty Images)

La cantante también aclaró que solo los familiares más cercanos estaban al tanto de la situación, mientras que otros parientes desconocían por completo el diagnóstico.

“No quería que muchos miembros de la familia se preocuparan. Algunos lo sabíamos, los más cercanos, pero no todos los parientes”, agregó.