A pocas semanas de la muerte de Dolly Parton , su hermana Stella explicó por qué la cantante decidió mantener en privado su diagnóstico de cáncer ante algunos integrantes de su familia. La intérprete prefería evitar preocupaciones y mantener las noticias negativas lejos de sus seres queridos y seguidores.
Dolly Parton mantuvo en secreto que tenía su cáncer: su hermana revela el motivo
Hermana de Dolly Parton revela por qué la cantante ocultó que tenía cáncer
Durante una entrevista con Gayle King para CBS Mornings, transmitida el 9 de septiembre, Stella contó que Dolly Parton no quería que su enfermedad se convirtiera en motivo de angustia para quienes la rodeaban.
“Bueno, Dolly no quería que nadie lo supiera porque no soportaba las cosas negativas y no quería que sus fans se preocuparan”, explicó.
La cantante también aclaró que solo los familiares más cercanos estaban al tanto de la situación, mientras que otros parientes desconocían por completo el diagnóstico.
“No quería que muchos miembros de la familia se preocuparan. Algunos lo sabíamos, los más cercanos, pero no todos los parientes”, agregó.
Stella recuerda los últimos días de Dolly Parton
Durante la misma conversación, Stella habló sobre los últimos momentos de vida de su hermana, quien murió a los 80 años el 25 de agosto en un hospital de Nashville, Tennessee, después de enfrentar “una breve lucha” contra el cáncer.
Al recordar cómo se encontraba Dolly Parton , Stella aseguró que podía reconocer su estado de ánimo con solo observar su rostro, incluso cuando no se veían durante varios meses.
“Sé que estaba en paz”, dijo. “Siempre lo notaba con solo mirarla a la cara, incluso si no la había visto en meses”, insistió.
La hermana de la estrella del country explicó que esa conexión también se mantenía a través de las videollamadas y las fotografías.
“A través de la cámara, podía saber si estaba herida, enojada, feliz, triste o se sentía mal. Se le notaba. Era mi hermana. Éramos una familia muy unida. Ella sabía a dónde iba. No iba a ningún mal, iba a estar con mamá y papá. Sin duda, estaba preparada”, sentenció.
La enfermedad que Dolly Parton mantuvo en privado
La muerte de Dolly Parton fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de la cantante.
Días antes, Dolly había declarado a People que estaba “lidiando con algunos problemas de salud”, aunque no ofreció detalles sobre su condición ni informó públicamente que se encontraba hospitalizada.
Posteriormente, TMZ reportó que la intérprete permaneció cuatro días en una clínica oncológica, donde enfrentó la enfermedad que Stella describió como una “breve lucha contra el cáncer”.