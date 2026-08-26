La muerte de Dolly Parton ha dejado una profunda tristeza en Miley Cyrus , quien le dedicó un emotivo mensaje a su madrina, a quien cariñosamente llamaba “Tía Dolly”.
Miley Cyrus despide a su madrina Dolly Parton con emotivo mensaje: “Tengo un ángel a mi lado”
Miley Cyrus despide a Dolly Parton con emotivo mensaje
La cantante Miley Cyrus recordó a Dolly Parton , quien falleció el martes a los 80 años, con una fotografía en blanco y negro y un mensaje en el que destacó la relación cercana que mantuvieron desde que ella era niña.
“La sensación de perder a mi tía Dolly es demasiado grande para expresarla con palabras”, escribió la intérprete de “Flowers”. “Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán ahí, tras el escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones”.
La artista también recordó una de las últimas pláticas que tuvo con su madrina y aseguró que una de ellas estuvo relacionada con la música y los cambios personales.
“Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fuerza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis”, expresó.
La cantante aseguró que siempre llevará consigo el recuerdo de la artista y filontropa y que uno de sus mayores deseos será hacerla sentir orgullosa: “Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la echarán mucho de menos. Estamos juntos en este dolor y la veremos reflejada en las cosas más bellas”, concluyó.
Dolly Parton fue la madrina de Miley Cyrus desde antes de que naciera
La relación entre Miley Cyrus y Dolly Parton comenzó incluso antes del nacimiento de la cantante. La estrella del country tuvo durante décadas una estrecha amistad con Billy Ray Cyrus, quien conoció a la cantante durante una gira en la década de 1990.
Cuando Miley estaba por nacer, Billy Ray y Tish Cyrus le pidieron a Dolly Parton que fuera su madrina. La cantante recordó aquella conversación durante una entrevista en The Howard Stern Show.
“Me dijo… ‘¡Vamos a tener una niña y tienes que ser su madrina!’ Y yo le dije: ‘Bueno, sería un honor’”, contó Parton. “Así que, en realidad, Miley y yo nos hicimos cargo a partir de ahí. Hemos mantenido una relación muy, muy cercana a lo largo de los años… Adoro a Miley. Es mi pequeña dulzura. De hecho, la conozco desde antes de que naciera”.
Con el paso de los años, su vínculo también se trasladó al terreno profesional. Parton apareció como invitada en Hannah Montana, donde interpretó a la peculiar hada madrina de Miley en tres episodios emitidos entre 2006 y 2010.
Ambas también compartieron el escenario musical. En 2023, Miley participó junto a Parton en una nueva versión de “Wrecking Ball”, incluida en el álbum Rockstar, uno de los últimos grandes proyectos discográficos de la intérprete de “Jolie”.
Para Miley Cyrus, tener a Dolly Parton como una figura cercana también representó una oportunidad de aprender de su manera de relacionarse con los demás. En 2017, la cantante explicó a Cosmopolitan que una de las cosas que más admiraba de su madrina era “ver la forma en que trata a la gente con amor y respeto”.
Dolly Parton, por su parte, también reconoció en distintas ocasiones la influencia que Miley tuvo en su trayectoria. La cantante country agradeció públicamente que la invitara a participar en Hannah Montana, pues aquella aparición le permitió acercarse a una generación más joven.
“Desde el fondo de mi corazón, siempre he estado orgullosa de ti y también de ser tu hada madrina. De verdad impulsaste mi carrera: me presentaste a una generación completamente nueva de fans, jóvenes que conectaron con mi música”, expresó.