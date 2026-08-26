Miley Cyrus despide a su madrina Dolly Parton con emotivo mensaje: “Tengo un ángel a mi lado”

Miley Cyrus despide a Dolly Parton con emotivo mensaje

La cantante Miley Cyrus recordó a Dolly Parton , quien falleció el martes a los 80 años, con una fotografía en blanco y negro y un mensaje en el que destacó la relación cercana que mantuvieron desde que ella era niña.

Miley Cyrus se despide de Dolly Parton con un mensaje muy emotivo. (Getty Images)

“La sensación de perder a mi tía Dolly es demasiado grande para expresarla con palabras”, escribió la intérprete de “Flowers”. “Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán ahí, tras el escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones”.

La artista también recordó una de las últimas pláticas que tuvo con su madrina y aseguró que una de ellas estuvo relacionada con la música y los cambios personales.

“Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fuerza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis”, expresó.

La cantante aseguró que siempre llevará consigo el recuerdo de la artista y filontropa y que uno de sus mayores deseos será hacerla sentir orgullosa: “Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la echarán mucho de menos. Estamos juntos en este dolor y la veremos reflejada en las cosas más bellas”, concluyó.