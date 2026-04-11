Ben Affleck cede a Jennifer Lopez su parte de la mansión de 60 millones que compraron juntos

El acuerdo millonario de Jennifer Lopéz y Ben Affleck

De acuerdo con distintos reportes, Ben Affleck habría decidido ceder su parte de la residencia que compartía con Jennifer Lopez sin recibir ningún pago a cambio.

Este movimiento, que en términos legales se interpreta como una transferencia de propiedad entre ex cónyuges, resulta poco común considerando el alto valor del inmueble.

Ben Affleck cedió su parte de la residencia que compró con JLo a su ex (Kevin Winter/Getty Images,)

La mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, fue adquirida durante su matrimonio como parte de un proyecto de vida en común.

Sin embargo, tras su ruptura, la propiedad se convirtió en un punto clave dentro del proceso de separación.

Un experto inmobiliario comentó a Page Six que “es un mercado difícil para vender, especialmente en ese rango de precios”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez tuvieron un divorcio en buenos términos (Kevin Winter/Getty Images)

“Retirar la propiedad del mercado hasta que haya condiciones más favorables para los vendedores parece ser la decisión más inteligente”, agregó la fuente.

Lo más llamativo es que, en lugar de negociar una venta o dividir el valor económico, Affleck habría optado por salir completamente del acuerdo. Esto deja a Lopez como única propietaria, asumiendo tanto el control como las decisiones futuras relacionadas con la vivienda.