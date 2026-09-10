Juan Collado atraviesa una nueva etapa de su vida después de su separación de Yadhira Carrillo . De acuerdo con su hermano, Antonio Collado, el fin de su relación fue un golpe emocional importante para el abogado, quien actualmente busca reconstruir su vida entre México y España, mientras retoma de lleno sus actividades profesionales y fortalece la convivencia con sus hijos.
Juan Collado quedó muy triste tras separarse de Yadhira Carrillo, revela su hermano Antonio
En entrevista con Despierta América, Antonio explicó que su hermano ha tenido que adaptarse a varios cambios en los últimos años, aunque actualmente se encuentra enfocado en el trabajo.
“Es muy difícil, pero poco a poco, su vida está entre España y México y reincorporado en el trabajo. No, está aquí, trabaja todo el día 100%. Y tratando de reinventarse también después del divorcio y la separación", señaló.
El hermano del abogado aseguró que Collado continúa activo profesionalmente y mantiene tanto su despacho como otros negocios.
Respecto a su vida sentimental, Antonio afirmó que por ahora Juan se encuentra tranquilo y no tiene prisa por comenzar una nueva relación.
“No, ahorita está tranquilo”, respondió al ser cuestionado sobre cómo vive actualmente su soltería. Sin embargo, reconoció que la separación de Yadhira Carrillo sí tuvo un impacto importante en su hermano, después de los años que permanecieron juntos. “Le pegó mucho, se quedó muy triste. Sí, sí quedó muy triste. Fueron años muy felices con Yadhira. Sí, sí la queremos mucho, a sus hermanas, a su mami”, expresó.
Juan Collado y Yadhira Carrillo se casaron en 2012 y estuvieron juntos durante más de una década. En mayo de 2025, la actriz habló públicamente sobre el distanciamiento y explicó que ambos se encontraban en diferentes continentes y que sus proyectos habían tomado caminos distintos.
Un mes después, Antonio confirmó que la relación había terminado y reconoció que la noticia había sido difícil para la familia, que mantiene cariño por la actriz.
El reencuentro con Leticia Calderón y sus hijos
En medio de esta nueva etapa, uno de los cambios más importantes para Collado ha sido recuperar la cercanía con sus hijos Luciano y Carlo, fruto de su relación con Leticia Calderón.
Antonio destacó que Juan y la actriz han retomado una convivencia más cercana como padres, después de los años marcados por el proceso legal que enfrentó el abogado.
“Así es. Convive más con sus hijos, convive más con Lety, con los hijos de Lety. Se volvieron a reencontrar. No, obviamente no como pareja, pero como papás”, explicó.
El reencuentro con sus hijos ocurre después de los años en los que Collado permaneció privado de la libertad. El abogado fue detenido en 2019 y permaneció más de cuatro años en prisión preventiva. En septiembre de 2023, un juez modificó su medida cautelar y le permitió continuar sus procesos en libertad, con un brazalete electrónico y otras restricciones.
Antonio también reconoció que aquella etapa dejó una huella emocional en su hermano, quien ha tenido que trabajar en ella con apoyo profesional.
“Sí, pero ha trabajado mucho en eso. Ha estado trabajando mucho emocionalmente y terapia y todo. Sí, pero va bien. El trabajo es un gran consultor”, comentó.
Una nueva etapa para Juan Collado
La vida de Collado cambió radicalmente en junio de 2019, cuando fue detenido y posteriormente procesado por distintos asuntos, entre ellos los relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Caja Libertad, así como por una acusación de defraudación fiscal.
En septiembre de 2023 obtuvo la libertad provisional después de más de cuatro años en prisión. La decisión estuvo relacionada, entre otros factores, con su estado de salud y los criterios judiciales sobre la prisión preventiva.
En enero de 2024, un juez suspendió el proceso relacionado con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que en abril de ese año se canceló el proceso por defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos al determinarse que el delito había prescrito.
Ahora, de acuerdo con su hermano, Collado está concentrado en el trabajo, en su relación con sus hijos y en procesar los cambios personales que ha vivido en los últimos años.
Y aunque por ahora no busca una nueva relación, Antonio aseguró que espera que eventualmente pueda darse otra oportunidad en el amor: “Sí, claro. Que rehaga su vida”, aseguró.