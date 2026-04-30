Leticia Calderón habla de su nueva convivencia con Juan Collado: 'Siempre lo voy a querer'

Leticia Calderón, orgullosa de su papel de mamá

“Ay, pues que soy muy ching*na, la verdad. Soy una mamá comprometida, corazón. No soy más ni menos que cualquier mamá que nos está viendo. No soy superwoman, no soy la mamá del año, soy completamente imperfecta, pero sí soy una mamá comprometida y viendo por el futuro de mis hijos. Yo no les voy a durar toda la vida. Ahorita tengo tiempo de no trabajar. Entonces, de repente digo: ‘En la torre, ¿no?’”.

Leticia Calderón (Medios y Media/Getty Images)

Durante años, la relación entre Calderón y Collado ocuparon titulares por su separación, pues Juan comenzó un romance con Yadhira Carrillo poco después de su ruptura con Lety. Sin embargo, hoy la actriz asegura que han logrado dejar atrás los conflictos para priorizar a sus hijos.

Leticia Calderón, Enrique Peña Nieto, Luciano, Juan y Carlo Collado, en mayo de 2019, en la boda de Mar Caollado, hija del abogado. (Instagram/Leticia Calderón)

Incluso, sorprendió al revelar que planean convivir juntos en próximas vacaciones, algo que contrasta con la distancia que mantuvieron en el pasado.

“Posiblemente sí, nos lo llevemos, lo vamos a raptar un par de días, a ver si se deja para viajar. Pues yo lo veo bien, está bien de salud, está muy pegado a mis hijos, mis hijos conviven con él, Carlo comparte el deporte, la música, entonces creo que se vale que mis hijos estén también aprovechando a su papá porque yo siempre, siempre quise esto, que estuvieran juntos, que convivieran, que se conocieran”, explicó.

La reconciliación de Juan Collado y Lety Calderón

De la misma manera, agregó: “Acabamos de estar en Acapulco, nos paparazzearon. Yo me la pasé sensacional, la verdad es que ver a mis hijos contentos con sus hermanos, con los amigos, que son unos tipazos, tratando muy bien a mis hijos. ¿Qué te puedo decir? Como mamá te quedas así de: ‘Ay, qué padre’”.

Luciano, Carlo y Juan Collado y Leticia Calderón (Instagram y Agencia México)

Pese a este aparente acercamiento, Calderón fue contundente al cerrar cualquier posibilidad de reconciliación sentimental, marcando una línea clara entre el pasado y el presente.