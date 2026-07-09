Lety Calderon cuenta la nueva relación de Collado con sus hijos: Apoyará el sueño de Carlo de ser panadero

Después de varios meses viviendo en España, el abogado Juan Collado regresó a México. La noticia fue confirmada por su expareja, Leticia Calderón, quien aseguró que esta nueva etapa también ha traído un acercamiento entre el abogado y los dos hijos que tienen en común, Luciano y Carlo.
En entrevista para Ventaneando, la actriz explicó que la convivencia entre padre e hijos se ha vuelto mucho más frecuente desde el regreso de Collado.
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Juan Collado recupera la relación con sus hijos Luciano y Carlo, fruto de su matrimonio con Lety Calderón
Juan Collado ya está de regreso en México y, de acuerdo con su exesposa Leticia Calderón, eso le ha permitido recuperar el tiempo con los dos hijos que tienen en común, Luciano y Carlo.
"Se ven muy seguido, mi hijo Carlo hace ejercicio con él y lo ve mucho más seguido. Está muy pendiente de los muchachos y ellos, pues muy contentos también", declaró. En el mismo sentido, añadió que, luego de su controversial separación, vive una vida plena: “Siempre, la verdad es como la humedad, tarde o temprano sale y todo se acomoda”.
Leticia detalló también que el abogado ha estado especialmente pendiente de Carlo, a quien le gustaría convertirse en panadero: “El papá le dijo: ‘Te voy a poner un restaurante’. Y él dice: ‘A ver, yo decido, papá, yo decido, y yo decido que voy a hacer pan’”, contó la actriz.
“Me puse a la tarea de buscar alguna escuela donde podamos aprender y ya la encontré, y va a aprender a hacer pan, van a ver”, añadió.
Al respecto del apoyo que da a su hijo, Leticia fue clara: “Quiero que trabaje, ¿sabes? no ponerle un negocio por ponérselo porque creo que no lo estoy ayudando en nada, sino que haga lo que sepa hacer y lo que le guste hacer y lo que quiera hacer”.
Sobre Luciano, su hijo mayor con Síndrome de Down, contó: "Me siento muy orgullosa porque está en un taller que se llama Vida Productiva y ya los están enseñando a trabajar. Está muy, muy contento y llegó con su primer salario y me lo dio enterito. Ya los demás ya no me los dio, ¿verdad? (risas) ya los demás me dijo: ‘Son míos, mamá’. Y él los está juntando. Ya le puse un sobre donde le estoy enseñando a ahorrar, porque son de las partes que también quiero que aprenda, a no gastar el dinero a lo burro”, declaró emocionada.
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La situación legal de Juan Collado
En julio de 2019 fue detenido por elementos de la entonces Fiscalía General de la República, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un caso relacionado con la financiera Caja Libertad. Posteriormente también enfrentó un proceso por presunta defraudación fiscal.
Durante ese periodo permaneció recluido en el Reclusorio Norte. En 2023 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido a su estado de salud y, conforme avanzaron los procesos judiciales, distintos jueces fueron modificando o cancelando las medidas cautelares en las causas que enfrentaba. En septiembre de ese año y tras recuperar su libertad, el abogado pasó una temporada en España antes de regresar a México.
Pese a la compleja situación que vivieron, Leticia Calderón ha insistido en que siempre buscó que Luciano y Carlo mantuvieran una relación cercana con su padre. "Claro. Finalmente es su papá y yo siempre he querido que tengan esa convivencia", dijo en el pasado.
Aunque en los últimos meses la buena relación entre Leticia Calderón y Juan Collado ha dado pie a especulaciones sobre una posible reconciliación, la actriz ya había dejado clara su postura.
"Lo quiero mucho, sí, sí lo quiero mucho, pero como el padre de mis hijos", aclaró en abril pasado.