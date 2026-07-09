Lety Calderon cuenta la nueva relación de Collado con sus hijos: Apoyará el sueño de Carlo de ser panadero

Juan Collado recupera la relación con sus hijos Luciano y Carlo, fruto de su matrimonio con Lety Calderón

Juan Collado ya está de regreso en México y, de acuerdo con su exesposa Leticia Calderón, eso le ha permitido recuperar el tiempo con los dos hijos que tienen en común, Luciano y Carlo.

"Se ven muy seguido, mi hijo Carlo hace ejercicio con él y lo ve mucho más seguido. Está muy pendiente de los muchachos y ellos, pues muy contentos también", declaró. En el mismo sentido, añadió que, luego de su controversial separación, vive una vida plena: “Siempre, la verdad es como la humedad, tarde o temprano sale y todo se acomoda”.

Leticia detalló también que el abogado ha estado especialmente pendiente de Carlo, a quien le gustaría convertirse en panadero: “El papá le dijo: ‘Te voy a poner un restaurante’. Y él dice: ‘A ver, yo decido, papá, yo decido, y yo decido que voy a hacer pan’”, contó la actriz.

Leticia Calderón con sus hijos Carlo y Luciano Collado. (Instagram/Leticia Calderón)

“Me puse a la tarea de buscar alguna escuela donde podamos aprender y ya la encontré, y va a aprender a hacer pan, van a ver”, añadió.

Al respecto del apoyo que da a su hijo, Leticia fue clara: “Quiero que trabaje, ¿sabes? no ponerle un negocio por ponérselo porque creo que no lo estoy ayudando en nada, sino que haga lo que sepa hacer y lo que le guste hacer y lo que quiera hacer”.

Leticia Calderón junto a sus hijos Luciano y Carlo (Instagram)

Sobre Luciano, su hijo mayor con Síndrome de Down, contó: "Me siento muy orgullosa porque está en un taller que se llama Vida Productiva y ya los están enseñando a trabajar. Está muy, muy contento y llegó con su primer salario y me lo dio enterito. Ya los demás ya no me los dio, ¿verdad? (risas) ya los demás me dijo: ‘Son míos, mamá’. Y él los está juntando. Ya le puse un sobre donde le estoy enseñando a ahorrar, porque son de las partes que también quiero que aprenda, a no gastar el dinero a lo burro”, declaró emocionada.