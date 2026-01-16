Yadhira Carrillo, ¿lista para un nuevo amor tras su separación de Juan Collado?

Yadhira Carrillo, ¿lista para un nuevo amor tras separación de Juan Collado?

“Estamos muy contentos así. Estamos todos muy bien y le deseo lo mejor", dijo la actriz Yadhira Carrillo al ser cuestionada sobre cómo está luego de su separación del abogado.

Sobre lo que tuvo que enfrentar el año pasado, uno de los más complicados de su vida, Yadhira fue honesta: “No, todo es complicado en la vida, a veces diario. Pero tienes siempre que seguir adelante, trabajar y estar feliz con todo".

Juan Collado y Yadhira Carrillo (Agencia México)

Asimismo, confesó que disfruta de su soledad y, contrario a lo que se especuló, no atravesó depresión tras su separación, por el contrario, ha podido dedicarse a ella misma y retomar su carrera profesional: "No, no, no, nada de eso, al contrario. Estoy súper, ha sido lo mejor. Yo creo que de las mejores cosas que pueden pasar en la vida es cuando tú estás donde necesitas estar. Y yo estoy súper a gusto".



En este momento de plenitud, la actriz de la telenovela Los hilos del pasado no piensa en buscar nuevamente el amor: "No, no, yo estoy muy bien. Ya no me alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas tan hermosas. El volver a tu nido es precioso, de verdad".

Actualmente, Yadhira se encuentra enfocada en el cuidado de la mujer más importante de su vida. “Estoy con mi mamá, cuidándola. Mi mamá tiene 78 años y es la más feliz. Siempre está de buen humor, siempre está contenta".