Noruega se despide del rey Harald V, el 'abuelo' de la nación; el funeral reúne a 13 monarquías del mundo

El funeral del rey Harald V

Colocado sobre un cañón y cubierto con una bandera real noruega, el féretro fue transportado a lo largo de la principal avenida de Oslo, seguido a pie por su hijo y sucesor, Haakon VIII, sus nietos y su hermana, así como por numerosos dignatarios.

Solo su viuda, la reina Sonia, de 89 años, y la nueva reina Mette-Marit, que se recupera de un trasplante de pulmón, iban en coche.

Entre los invitados destacaron el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el heredero al trono británico, el príncipe William, así como los reyes de España, de los Países Bajos y de Bélgica, el príncipe heredero de Japón y los jefes de Estado de Finlandia y Alemania, así como los primeros ministros de Francia y Tailandia.

Una de las presencias que llamó la atención fue la de Marius Borg Hoiby, el hijo de Mette-Marit de una relación previa, quien recibió permiso para asistir al funeral pese a estar bajo arresto domiciliario mientras apela su condena a cuatro años de cárcel por dos violaciones y otros cargos.



Funeral del rey Harad V. (Getty Images)

Al final del servicio religioso, cuatro aviones de combate F-35 sobrevolaron la catedral en formación, mientras el ataúd era llevado a la capilla del castillo de Akershus al son de la "Marcha fúnebre" de Chopin.

Después de la ceremonia privada, el ataúd será bajado a la cripta del mausoleo real, donde descansan los restos de sus padres y abuelos. Harald V será sepultado en un sarcófago de 2 millones de dólares cuyo diseño permanece en secreto.

Cuando concluya el sepelio, se izarán de nuevo las banderas bajadas a media asta tras la defunción, y las campanas de las iglesias repicarán durante una hora.}

El reinado de Haral V

Harald ascendió al trono en 1991 y siempre descartó abdicar pese al deterioro de su salud en sus últimos años.

El rey luchó por una Noruega abierta y tolerante, y celebró la diversidad en un discurso de 2016 con motivo de sus 25 años de reinado.

"Los noruegos son chicas que aman chicas, chicos que aman chicos, chicas y chicos que se aman recíprocamente", declaró. "Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada", agregó.