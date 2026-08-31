El hijo de la reina Mette-Marit recibió un permiso especial de las autoridades para abandonar temporalmente el arresto domiciliario que cumple en Skaugum y participar este lunes en el traslado del féretro del monarca al Palacio Real de Oslo.
Marius Borg sale de su arresto domiciliario para despedir al rey Harald V
La presencia de Marius se produjo en medio de una etapa especialmente complicada para la familia, marcada por la muerte de Harald a los 89 años y por la reciente condena de Høiby a cuatro años de prisión, sentencia que se encuentra recurrida.
El rey Harald V murió el 28 de agosto, después de 35 años en el trono. Tras su fallecimiento, su hijo asumió automáticamente como nuevo monarca con el nombre de Haakon VIII.
Marius Borg Høiby, de 29 años, permanece actualmente bajo detención preventiva con vigilancia electrónica en la finca de Skaugum, donde cumple una medida de arresto domiciliario mientras avanza su proceso judicial. Las autoridades noruegas autorizaron su salida para participar en los actos relacionados con la muerte de Harald V.
El permiso contempló tanto el traslado del féretro de este lunes como su asistencia al funeral de Estado previsto para el 9 de septiembre. De acuerdo con medios noruegos, Høiby permanece bajo control electrónico hasta el 7 de septiembre, por lo que su presencia en las ceremonias requiere autorización específica.
Høiby llegó al Palacio Real durante la mañana junto a otros miembros de la familia. Horas después, participó en la solemne procesión en la que el féretro fue llevado desde el Salón Rojo hasta la capilla del Palacio.
El momento tuvo especial relevancia debido a que se trató de la primera aparición de Marius junto a la familia real después de la muerte de Harald y en medio de su complicada situación judicial.
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Marius Borg Høiby permanece bajo arresto domiciliario mientras espera la apelación de su condena
Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, permanece desde mediados de julio bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica en la finca de Skaugum, residencia de su madre y del príncipe Haakon.
La medida sustituyó temporalmente su permanencia en prisión preventiva y fue extendida en agosto por un tribunal de Oslo durante otras cuatro semanas, por lo que deberá permanecer bajo supervisión al menos hasta el 7 de septiembre.
El joven de 29 años fue condenado en junio a cuatro años de prisión después de que el Tribunal de Distrito de Oslo lo declarara culpable de dos delitos de violación, maltrato a una expareja y otros delitos. Høiby ha negado los cargos más graves y su defensa presentó una apelación, cuyo proceso podría prolongarse hasta 2027.
Aunque permanece en Skaugum con una tobillera electrónica, no se trata de que esté cumpliendo en casa los cuatro años de condena: actualmente continúa bajo una medida de detención preventiva mientras se resuelven los recursos. La justicia noruega también mantiene restricciones sobre sus movimientos y contacto con algunas de las víctimas.