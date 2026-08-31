Marius Borg sale de su arresto domiciliario para despedir al rey Harald V

La presencia de Marius se produjo en medio de una etapa especialmente complicada para la familia, marcada por la muerte de Harald a los 89 años y por la reciente condena de Høiby a cuatro años de prisión, sentencia que se encuentra recurrida.

El rey Harald V murió el 28 de agosto, después de 35 años en el trono. Tras su fallecimiento, su hijo asumió automáticamente como nuevo monarca con el nombre de Haakon VIII.

Marius Borg Høiby, de 29 años, permanece actualmente bajo detención preventiva con vigilancia electrónica en la finca de Skaugum, donde cumple una medida de arresto domiciliario mientras avanza su proceso judicial. Las autoridades noruegas autorizaron su salida para participar en los actos relacionados con la muerte de Harald V.

El Féretro del rey Harald V de Noruega llega a la capilla del Palacio Real de Oslo. (AFP)

El permiso contempló tanto el traslado del féretro de este lunes como su asistencia al funeral de Estado previsto para el 9 de septiembre. De acuerdo con medios noruegos, Høiby permanece bajo control electrónico hasta el 7 de septiembre, por lo que su presencia en las ceremonias requiere autorización específica.

Høiby llegó al Palacio Real durante la mañana junto a otros miembros de la familia. Horas después, participó en la solemne procesión en la que el féretro fue llevado desde el Salón Rojo hasta la capilla del Palacio.

El Féretro del rey Harald V de Noruega llega a la capilla del Palacio Real de Oslo. (AFP)

El momento tuvo especial relevancia debido a que se trató de la primera aparición de Marius junto a la familia real después de la muerte de Harald y en medio de su complicada situación judicial.

