El príncipe Harry estaría preparando un nuevo proyecto de televisión dedicado a su mamá, la princesa Diana, con el que buscaría acercarse nuevamente a parte de su legado desde otra óptica. De acuerdo con información citada por Daily Mail, el duque de Sussex ya habría comenzado a contactar a personas que fueron cercanas a la princesa para pedirles que participen.
A treinta años de la muerte de Lady Di, el príncipe Harry planea su propia película sobre ella
Harry planea su propia película sobre la princesa Diana
La producción llegaría en un momento significativo para la familia real, ya que en 2027 se cumplirán 30 años de la muerte de Diana . Además, el supuesto proyecto coincidiría con el regreso de Harry a Reino Unido, donde ha retomado algunas relaciones con personas relacionadas con la familia de su madre.
Richard Kay, editor sénior de Daily Mail, habló sobre estos planes durante su participación en Palace Confidential y aseguró que el duque estaría trabajando en una película para la televisión sobre Diana.
“Me han dicho que una de las razones por las que Harry está aquí es para rodar una película para televisión, su propia película, sobre su madre”, dijo Kay.
Según el periodista, Harry ya habría iniciado conversaciones con personas que conocieron a Diana y estaría buscando que formen parte de este proyecto. De concretarse, la producción podría convertirse en uno de los principales proyectos del duque durante el próximo año, especialmente ante la atención que generará el aniversario de la muerte de la princesa.
El proyecto de Harry podría involucrar a William
La posibilidad de que Harry realice una producción sobre Diana también cobra relevancia por la relación que actualmente mantiene con su hermano, el príncipe William. Los dos continúan distanciados y llevan varios años sin aparecer juntos públicamente.
La última ocasión en la que fueron vistos juntos en un acto oficial fue durante la coronación del rey Carlos III, en mayo de 2023. Desde entonces, sus diferencias han continuado mientras cada uno desarrolla su vida y sus compromisos por separado.
Para Richard Kay, la memoria de Diana sigue teniendo un peso importante en la relación entre ambos hermanos, aunque cada uno la ha abordado de manera distinta: “Diana ha dominado los pensamientos de William y Harry durante los últimos diez años”, dijo Kay.
El periodista recordó además que los hermanos participaron juntos en documentales relacionados con el vigésimo aniversario de la muerte de su mamá. Aquellos proyectos representaron uno de los últimos momentos en los que Harry y William aparecieron públicamente unidos alrededor de la memoria de Diana.
Por ello, la posibilidad de que Harry desarrolle ahora su propia producción sobre la princesa podría generar nuevas tensiones con William, particularmente por la importancia que ambos conceden al legado de su madre.
La relación de Harry con la familia Spencer también podría tener un papel importante en este proyecto. El duque mantiene contacto con familiares de Diana y recientemente tuvo la oportunidad de convivir con ellos durante su visita a Reino Unido.
Harry y Meghan convivieron con los Spencer en Althorp
En julio, Harry regresó a Reino Unido acompañado por Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Durante aquella visita, la familia se alojó en Althorp, la propiedad de los Spencer donde Diana pasó parte de su infancia y donde se encuentra su tumba.
Richard Kay destacó la cercanía que Harry tuvo con la familia de su madre durante ese viaje: “No olvidemos con quién pasó tiempo Harry cuando estuvo aquí en julio fue con la familia de Diana en Althorp”, dijo.
El encuentro ocurrió además poco después de que Charles Spencer, hermano de Diana, anunciara que prepara un nuevo libro dedicado a su hermana.
El posible proyecto televisivo de Harry y el nuevo libro de Spencer podrían coincidir con el renovado interés que se espera alrededor de Diana de cara al 30 aniversario de su muerte en 2027.
Por ahora, los detalles de la producción de Harry no han sido confirmados, pero de concretarse representaría un nuevo acercamiento del duque a la historia de su mamá y a las personas que formaron parte de su vida.