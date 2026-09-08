A treinta años de la muerte de Lady Di, el príncipe Harry planea su propia película sobre ella

Harry planea su propia película sobre la princesa Diana

La producción llegaría en un momento significativo para la familia real, ya que en 2027 se cumplirán 30 años de la muerte de Diana . Además, el supuesto proyecto coincidiría con el regreso de Harry a Reino Unido, donde ha retomado algunas relaciones con personas relacionadas con la familia de su madre.

Richard Kay, editor sénior de Daily Mail, habló sobre estos planes durante su participación en Palace Confidential y aseguró que el duque estaría trabajando en una película para la televisión sobre Diana.



El príncipe Harry y Diana (Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Get)

“Me han dicho que una de las razones por las que Harry está aquí es para rodar una película para televisión, su propia película, sobre su madre”, dijo Kay.

Según el periodista, Harry ya habría iniciado conversaciones con personas que conocieron a Diana y estaría buscando que formen parte de este proyecto. De concretarse, la producción podría convertirse en uno de los principales proyectos del duque durante el próximo año, especialmente ante la atención que generará el aniversario de la muerte de la princesa.