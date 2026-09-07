Princesa Leonor: Qué va a estudiar y por qué eligió una universidad pública

La elección no es casual. Para una futura reina, conocer cómo funcionan las instituciones, los sistemas democráticos, las relaciones entre los Estados y los principales retos políticos y sociales resulta especialmente relevante. Aunque la monarquía española no ejerce el poder ejecutivo, el rey es el jefe del Estado y tiene, entre otras funciones constitucionales, la representación de España en las relaciones internacionales y el papel de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Por eso, la formación universitaria de Leonor se complementa directamente con la preparación que ha recibido los últimos tres años en las Fuerzas Armadas. La propia Casa Real ha señalado que la princesa alternará sus estudios con sus compromisos institucionales, como ya hizo durante el Bachillerato Internacional que cursó en Gales y durante su formación militar.

¿Por qué una universidad pública?

La decisión de estudiar en la Carlos III tiene también un significado especial como parte de la formación de la heredera. La institución es una universidad pública española, fundada en 1989, y su campus de Getafe reúne a estudiantes de distintas carreras dentro de las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Comunicación.

Leonor no llegó a la universidad mediante un programa académico diseñado exclusivamente para ella. Al haber cursado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, tuvo que someterse al procedimiento de admisión correspondiente a los estudiantes que realizaron sus estudios de bachillerato en el extranjero. La Casa Real confirmó que superó el proceso de selección y obtuvo una resolución favorable del comité de evaluación.

Por primera vez, la princesa desarrollará una parte importante de su formación académica en España junto a estudiantes de su generación. Hasta ahora, su educación había transcurrido entre el colegio Santa María de los Rosales, en Madrid, y el internado británico UWC Atlantic College, además de las academias militares españolas.



La princesa Leonor junto a sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la infanta Sofía. (Getty Images)

La carrera de la princesa Leonor

En Ciencias Políticas se estudia cómo funcionan el poder y las instituciones, pero también se abordan cuestiones relacionadas con la sociedad, la economía, el Derecho y las relaciones internacionales. El programa de la Carlos III está diseñado precisamente para formar profesionales capaces de analizar los fenómenos políticos y las instituciones desde distintas perspectivas.

En el caso de Leonor, esos conocimientos tendrán una aplicación particular. Como heredera, está destinada a asumir algún día la Jefatura del Estado y deberá conocer en profundidad el funcionamiento de las instituciones españolas, la Constitución, el sistema político y las relaciones internacionales.

Su formación militar ya le ha dado experiencia dentro de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. De hecho, en julio de 2027 recibirá los reales despachos que la acreditarán como teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, además de alférez de navío de la Armada.



La universidad representa, por tanto, una segunda parte de esa preparación: pasar de la disciplina y el conocimiento de las Fuerzas Armadas al estudio académico de la política, las instituciones y la sociedad.