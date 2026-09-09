Pese a su arresto domiciliario por violación, Marius Borg reaparece en el funeral de su 'abuelo', el rey Harald

¿Por qué Marius estaba bajo arresto domiciliario?

Marius Borg Høiby, de 29 años, es fruto de la relación que Mette-Marit mantuvo antes de casarse con el entonces príncipe heredero Haakon en 2001. Desde niño creció junto a la familia real y fue criado por Harald V y la reina Sonia como un nieto más, aunque nunca recibió un título oficial.

Su nombre, sin embargo, se convirtió en el mayor escándalo de la monarquía noruega durante el último año. En junio de 2026 fue condenado a cuatro años de cárcel tras ser declarado culpable de dos cargos de violación, además de otros delitos relacionados con violencia, amenazas y agresiones. Actualmente permanece en arresto domiciliario mientras apela la sentencia, una medida que un tribunal de Oslo extendió recientemente hasta el 7 de octubre.

El permiso especial para despedir a Harald

Días antes del fallecimiento del rey, las autoridades concedieron a Marius un permiso extraordinario para visitar a Harald en el hospital cuando su estado de salud se agravó. Posteriormente recibió una nueva autorización para participar en los actos funerarios, pese a las restricciones de su arresto domiciliario.

La Casa Real dejó claro que la decisión respondía a su condición de familiar, no de representante institucional: “Es un miembro de la familia y, al mismo tiempo, un ciudadano sujeto a la ley como cualquier otro”, señalaron fuentes cercanas al palacio citadas por medios noruegos.



Marius Borg en el funeral del rey Harald V. (AFP)

La imagen que dividió a Noruega

Durante la ceremonia en la Catedral de Oslo, Marius ocupó un lugar en la segunda fila, detrás de la reina Mette-Marit y muy cerca del nuevo rey Haakon VIII, la reina Sonia, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Vestido de riguroso luto, permaneció en silencio durante toda la misa y fue captado en varias ocasiones con gesto serio y visiblemente conmovido.

Su presencia generó un intenso debate en Noruega. Para algunos, era impensable excluir del funeral al hombre que Harald consideró uno de sus nietos desde que tenía cuatro años; para otros, resultó incómodo verlo participar en una ceremonia de Estado mientras cumple una condena por delitos graves.

La controversia ya había comenzado el 31 de agosto, cuando Marius participó en el traslado del féretro desde el Salón Rojo del Palacio Real hasta la capilla, una procesión histórica retransmitida por primera vez en la televisión noruega. Aquella imagen, con Marius ayudando a cargar el ataúd del rey, provocó críticas y reavivó el debate sobre el futuro de la institución.