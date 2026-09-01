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Realeza

Haakon VIII jura como el rey de Noruega sin Mette-Marit: la ausencia de la reina eclipsa su gran día

Haakon VIII juró como nuevo rey de Noruega en una ceremonia marcada por la ausencia de Mette-Marit, quien está bajo observación por complicaciones tras su trasplante de pulmón.
mar 01 septiembre 2026 09:14 AM
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El rey Haakon VIII jura como rey de Noruega
Haakon VIII jura como rey de Noruega. (AFP)

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, juró este martes su cargo ante el Parlamento, en la primera gran ceremonia institucional de su reinado, marcada por la ausencia de su esposa, la reina Mette-Marit, que continúa recuperándose de un trasplante de pulmón.

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Haakon VIII, de 53 años, se convirtió automáticamente en rey el viernes tras la muerte de su padre, Harald V. En Noruega, el papel del rey es esencialmente representativo y ceremonial.

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes. ¡Que Dios todopoderoso y omnisciente me ayude!", declaró el nuevo monarca al pronunciar la fórmula oficial del juramento.

El rey Haakon VIII jura como rey de Noruega
Haakon VIII jura como rey de Noruega. (AFP)

A la ceremonia asistieron la reina Sonia, viuda de Harald V, y la princesa heredera Ingrid Alexandra, hija mayor de Haakon, ambas vestidas de negro.

La reina Mette-Marit no pudo estar presente, ya que sigue convaleciente de un trasplante de pulmón realizado el 17 de junio para tratar una enfermedad pulmonar incurable.

El Parlamento también guardó un minuto de silencio en memoria de Harald V, fallecido a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, donde había sido ingresado por una anemia hemolítica, una enfermedad sanguínea que provoca la destrucción de los glóbulos rojos.

El rey Haakon VIII jura como rey de Noruega
Haakon VIII jura como rey de Noruega. (AFP)

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¿Cómo será el funeral del rey Hararld V?

El rey Harald V será despedido con un funeral de Estado el próximo 9 de septiembre a las 13:00 horas en la catedral de Oslo. Antes de la ceremonia, su féretro partirá del Palacio Real en una solemne procesión por las calles de la capital, mientras soldados de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas custodiarán el recorrido.

A la misma hora del inicio del funeral se guardará un minuto de silencio en toda Noruega, acompañado por las campanas de las iglesias del país. La ceremonia religiosa estará encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, y contará con la asistencia de miembros de casas reales europeas y autoridades internacionales.

Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años
Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años (Per Ole Hagen/Getty Images)

Tras el funeral de Estado, el féretro será trasladado hasta la fortaleza de Akershus, donde se celebrará una ceremonia privada con familiares, representantes de la realeza europea y un reducido grupo de autoridades noruegas. Finalmente, Harald V será sepultado en el Mausoleo Real, junto a varios de sus antepasados.

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