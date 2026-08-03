Angélica Rivera festeja su cumpleaños 57 muy consentida por sus hijas

Angélica Rivera celebra su cumpleaños rodeada del cariño de sus hijas

Sofía Castro fue una de las primeras en felicitar a su mamá con una cariñosa publicación en Instagram: "Feliz vuelta al sol. A la mejor mamá del mundo. Haces que nuestra vida sea hermosa. Que me seas eterna. Te amo mi gaviota".

Sofía Castro y Angélica Rivera (Instagram)

Más tarde compartió otra fotografía de ambas tomada el día de su boda en 2024, acompañada únicamente por la palabra: "Infinitas".

Fernanda Castro también expresó el cariño que siente por la actriz con un mensaje acompañado de imágenes de distintos momentos de su vida: "Hoy celebramos a quien hace que todo sea más bonito. Te amo gaviota".

Angélica Rivera (Instagram)

A esa felicitación sumó otra dedicatoria junto a una fotografía de Angélica cuando era joven: "Qué suerte la mía de tenerte en mi vida. Te amo".

Angélica Rivera (Instagram)

Por su parte, Regina Castro publicó una fotografía familiar en la que aparece junto a su mamá y sus hermanas durante la celebración, donde también se aprecia un pastel decorado con el nombre "Angie".