Angélica Rivera festeja su cumpleaños 57 muy consentida por sus hijas

Angélica Rivera celebró su cumpleaños número 57 rodeada de las personas más importantes de su vida. La actriz, que en 2025 regresó a la actuación tras varios años alejada de los reflectores, tuvo una celebración familiar en la que no faltaron las muestras de cariño de sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina Castro, quienes aprovecharon las redes sociales para dedicarle emotivos mensajes.
Las tres compartieron fotografías inéditas junto a su mamá y recordaron el fuerte vínculo que las une, dejando ver algunos instantes del festejo organizado para la protagonista de telenovelas.