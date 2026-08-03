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Espectáculos

Angélica Rivera festeja su cumpleaños 57 muy consentida por sus hijas

Sofía, Fernanda y Regina Castro dedicaron emotivos mensajes a Angélica Rivera y compartieron algunos momentos de la celebración familiar.
lun 03 agosto 2026 03:13 PM
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Angélica Rivera, Sofía, Fernanda y Regina Castro
Angélica Rivera, Sofía, Fernanda y Regina Castro (Instagram)

Angélica Rivera celebró su cumpleaños número 57 rodeada de las personas más importantes de su vida. La actriz, que en 2025 regresó a la actuación tras varios años alejada de los reflectores, tuvo una celebración familiar en la que no faltaron las muestras de cariño de sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina Castro, quienes aprovecharon las redes sociales para dedicarle emotivos mensajes.

Las tres compartieron fotografías inéditas junto a su mamá y recordaron el fuerte vínculo que las une, dejando ver algunos instantes del festejo organizado para la protagonista de telenovelas.

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Angélica Rivera celebra su cumpleaños rodeada del cariño de sus hijas

Sofía Castro fue una de las primeras en felicitar a su mamá con una cariñosa publicación en Instagram: "Feliz vuelta al sol. A la mejor mamá del mundo. Haces que nuestra vida sea hermosa. Que me seas eterna. Te amo mi gaviota".

Sofía Castro y Angélica Rivera
Sofía Castro y Angélica Rivera (Instagram)

Más tarde compartió otra fotografía de ambas tomada el día de su boda en 2024, acompañada únicamente por la palabra: "Infinitas".

Fernanda Castro también expresó el cariño que siente por la actriz con un mensaje acompañado de imágenes de distintos momentos de su vida: "Hoy celebramos a quien hace que todo sea más bonito. Te amo gaviota".

Angélica Rivera
Angélica Rivera (Instagram)

A esa felicitación sumó otra dedicatoria junto a una fotografía de Angélica cuando era joven: "Qué suerte la mía de tenerte en mi vida. Te amo".

Angélica Rivera
Angélica Rivera (Instagram)

Por su parte, Regina Castro publicó una fotografía familiar en la que aparece junto a su mamá y sus hermanas durante la celebración, donde también se aprecia un pastel decorado con el nombre "Angie".

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Angélica Rivera agradeció el cariño de su familia

El festejo también quedó registrado en un video compartido por Danna Vázquez, amiga de la actriz. En las imágenes se observa a Angélica Rivera abrazando y besando a sus hijas mientras todos le cantan “Las mañanitas”.

Al compartir nuevamente ese momento en sus historias de Instagram, la actriz escribió un breve mensaje para su amiga.: "Te amo mi Danita, muchos años juntas. LY".

Angélica Rivera
Angélica Rivera (Instagram)

Además de responder a las felicitaciones de familiares y amigos, la actriz dedicó unas palabras a sus seguidores, quienes la sorprendieron con mensajes y regalos.

"Gracias por tanto amor, son las mejores fans del mundo, las quiero mucho", posteó.

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