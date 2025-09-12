Desde que dejó la presidencia en 2018, Enrique Peña Nieto ha mantenido un perfil reservado y alejado de la vida pública. Sin embargo, el expresidente mexicano ha tenido algunas apariciones públicas, como la de esta semana al participar en un torneo benéfico de golf en Madrid, donde reside desde hace varios años.
Enrique Peña Nieto reaparece jugando golf junto a Rafael Nadal
El evento, realizado en el exclusivo campo La Herrería, en San Lorenzo de El Escorial, reunió a diversas personalidades del deporte, la política y el entretenimiento con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama.
Enrique Peña Nieto completó los 18 hoyos del torneo y compartió cancha con figuras como el tenista Rafael Nadal, Iker Casillas, Raúl González y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
También estuvo presente Quirino Ordaz, actual embajador de México en España, marcando así una notable presencia mexicana en el evento, organizado por la Fundación Clínica Menorca, que desde hace más de dos décadas apoya causas médicas a través del deporte.
Entre acusaciones de soborno, Peña Nieto se deslinda y defiende el golf como “terapia ocupacional y psicológica”
En medio de señalamientos por presuntos actos de soborno, Enrique Peña Nieto ha reiterado públicamente que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y que solo buscan dañar su reputación.
En una entrevista a con Ciro Gómez Leyva, concedida el pasado 7 de julio, el exmandatario calificó como “absolutamente falsos” los señalamientos que lo vinculan con aportaciones económicas indebidas, y aseguró que se trata de afirmaciones dolosas.
Peña Nieto también descartó tener intenciones de regresar a la política mexicana y señaló que, de visitar el país que gobernó, lo haría únicamente por razones personales o familiares. En esa misma conversación, aprovechó para hablar de su actual estilo de vida en España, donde reside, y destacó que una de sus principales actividades es jugar golf.
“Dedicarme a las aficiones que tengo, y que las tuve de siempre, incluso siendo presidente, como la práctica del golf. Me gusta. Es una actividad recreativa que te deja una terapia ocupacional y psicológica”, comentó.