Enrique Peña Nieto reaparece jugando golf junto a Rafael Nadal

El evento, realizado en el exclusivo campo La Herrería, en San Lorenzo de El Escorial, reunió a diversas personalidades del deporte, la política y el entretenimiento con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama.

Enrique Peña Nieto completó los 18 hoyos del torneo y compartió cancha con figuras como el tenista Rafael Nadal, Iker Casillas, Raúl González y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

También estuvo presente Quirino Ordaz, actual embajador de México en España, marcando así una notable presencia mexicana en el evento, organizado por la Fundación Clínica Menorca, que desde hace más de dos décadas apoya causas médicas a través del deporte.

