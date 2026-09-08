Casi 30 años después de que Gwyneth Paltrow y Brad Pitt pusieran fin a uno de los romances más comentados de Hollywood en los años 90, la actriz recordó aquella relación y explicó algunos de los factores que hicieron difícil su separación. Aunque en aquel momento ambos eran una de las parejas más populares de la industria, Paltrow reconoció que la juventud, la distancia y el enorme interés de los medios influyeron en cómo vivieron el final de su historia.
Casi 30 años después, Gwyneth Paltrow explica por qué terminó con Brad Pitt
Gwyneth Paltrow revela por qué terminó su romance con Brad Pitt
Gwyneth Paltrow habló sobre aquella etapa durante su participación en el podcast Friends Keep Secrets, conducido por Benny Blanco. Allí recordó el romance que comenzó en 1994, cuando ambos trabajaron juntos en Se7en. Dos años después se comprometieron, pero en 1997 decidieron terminar su relación.
La actriz, quien actualmente tiene 53 años, explicó que entonces era muy joven y que mantener una relación mientras ambos trabajaban en distintos lugares del mundo terminó siendo complicado. “Yo era muy joven y estábamos trabajando en diferentes partes del mundo”, recordó Paltrow sobre la “difícil” separación.
A esto se sumó la atención constante de los medios. Para la actriz, la fama que rodeó su romance con Brad Pitt hizo que una ruptura que ya era complicada adquiriera una dimensión mucho mayor de la que probablemente habría tenido en privado.
“El aspecto mediático y todo eso hace que parezca algo extraordinario”, agregó. “Tienes que cargar con esta falsa importancia cultural, con esta carga adicional y la vergüenza extra de que no haya funcionado”.
Gwyneth Paltrow y Brad Pitt dejaron atrás su romance y hoy son amigos
Cuando comenzó su relación con Brad Pitt, Gwyneth Paltrow todavía estaba dando sus primeros pasos hacia la fama. Por eso, convertirse en una figura pública mientras era identificada constantemente como la novia de uno de los actores más famosos de Hollywood fue una experiencia que describió como abrumadora.
La actriz calificó aquella etapa como un momento de “amor a primera vista” y recordó la atracción que existía entre ambos: “Era tan guapo”, exclamó Paltrow. “Creo que él tenía 31 años y yo 22”.
La empresaria también explicó que aquella fue su primera relación verdaderamente expuesta ante el público. Al mismo tiempo que comenzaba a consolidar su propia carrera, tuvo que acostumbrarse a que gran parte de la atención estuviera puesta en su romance con Pitt.
La actriz recordó que fue “abrumador” hacerse famosa por sí misma y, al mismo tiempo, “convertirse en famosa como la novia de Pitt”.
Pese al final de la relación, el paso del tiempo transformó la manera en que Paltrow recuerda aquella historia. Actualmente, lejos de cualquier resentimiento, la actriz mantiene una relación amistosa con el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood.
“Es un gran tipo y lo aprecio mucho. Es un amigo”, dijo.
Casi tres décadas después de aquella ruptura, Paltrow ve su romance con Pitt como una etapa importante de su juventud, pero no como una historia que siga definiendo su presente.
Gwyneth Paltrow también recordó su separación de Chris Martin
Durante la misma plática, la actriz habló sobre otra de las relaciones importantes de su vida: su matrimonio con Chris Martin , vocalista de Coldplay. Se separaron en 2014 después de una década de matrimonio, pero lograron mantener un vínculo cercano por sus hijos, Apple y Moses.
Paltrow recordó un momento particularmente complicado después de la separación, cuando todavía estaban aprendiendo a funcionar como familia sin ser pareja.
La actriz contó que llegó a preocuparse porque un brunch con sus dos hijos pudiera convertirse en una situación tensa. Sin embargo, ella y Martin lograron superar el momento y mantener la convivencia familiar.
Paltrow explicó que ambos “se abrazaron, chocaron los puños” y lograron solucionarlo.
Los exesposos continuaron considerándose una familia pese a haber dejado de ser pareja, una dinámica que han mantenido por el bienestar de sus hijos. Actualmente, Paltrow está casada con Brad Falchuk, con quien se casó en 2018. La coincidencia en el nombre incluso fue motivo de una broma durante el podcast, cuando Benny Blanco señaló que la actriz “solo sale con chicos que se llaman Brad” para evitar “confundir los nombres”.