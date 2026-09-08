Casi 30 años después, Gwyneth Paltrow explica por qué terminó con Brad Pitt

Gwyneth Paltrow revela por qué terminó su romance con Brad Pitt

Gwyneth Paltrow habló sobre aquella etapa durante su participación en el podcast Friends Keep Secrets, conducido por Benny Blanco. Allí recordó el romance que comenzó en 1994, cuando ambos trabajaron juntos en Se7en. Dos años después se comprometieron, pero en 1997 decidieron terminar su relación.

La actriz, quien actualmente tiene 53 años, explicó que entonces era muy joven y que mantener una relación mientras ambos trabajaban en distintos lugares del mundo terminó siendo complicado. “Yo era muy joven y estábamos trabajando en diferentes partes del mundo”, recordó Paltrow sobre la “difícil” separación.



Brad Pitt y Gwyneth Paltrow (Getty Images)



A esto se sumó la atención constante de los medios. Para la actriz, la fama que rodeó su romance con Brad Pitt hizo que una ruptura que ya era complicada adquiriera una dimensión mucho mayor de la que probablemente habría tenido en privado.

“El aspecto mediático y todo eso hace que parezca algo extraordinario”, agregó. “Tienes que cargar con esta falsa importancia cultural, con esta carga adicional y la vergüenza extra de que no haya funcionado”.