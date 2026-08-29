Moses Martin comienza a escribir su propia historia en la música. El hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow dio su primer concierto en Londres junto a su banda, People I’ve Met, en un escenario con un significado especial para la historia de su padre y Coldplay.
Moses Martin, hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, da su primer concierto, donde nació Coldplay
Moses Martin, hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, da su primer concierto en Londres
A sus 20 años, el joven músico busca abrirse camino con un sonido propio, aunque reconoce que llevar uno de los apellidos más famosos del entretenimiento implica un desafío adicional.
Moses Martin se presentó por primera vez en Londres con People I’ve Met, el grupo de rock alternativo que formó junto a sus amigos Orlando Wiltshire y Andrew Suster.
El concierto tuvo lugar en The Hawley Arms, en Camden, una zona especialmente significativa para la historia de Coldplay. Fue en ese barrio donde la banda de Chris Martin comenzó a tocar a finales de los años 90, antes de convertirse en uno de los grupos más importantes de la música mundial.
Moses ocupa el puesto de vocalista y guitarrista, mientras que Wiltshire toca la batería y Suster el bajo. Los tres se conocieron en la escuela en California y posteriormente se mudaron a Nueva York para desarrollar su proyecto musical.
Aunque inevitablemente su apellido despierta comparaciones con Coldplay, People I’ve Met apuesta por un sonido diferente, más cercano al rock alternativo y al indie. Su EP debut, Bunny, llegó este año y ha comenzado a llamar la atención de la escena musical.
El hijo de Chris Martin quiere construir su propia identidad
Ser hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow podría abrir muchas puertas, pero Moses es consciente de que también implica cargar con expectativas.
En una entrevista reciente con Rolling Stone UK, el joven reconoció que tener padres famosos es algo con lo que debe lidiar, aunque también aseguró sentirse agradecido por las oportunidades que ha tenido. Incluso considera que heredó de sus padres una conexión natural con la música.
Más que intentar repetir la fórmula de su padre, Moses quiere que People I’ve Met tenga una identidad propia. La banda comenzó a trabajar en Nueva York y sus integrantes han apostado por desarrollar un sonido que los represente, sin quedar definidos únicamente por sus familias.
El proyecto ya dio otro paso importante: la agrupación consiguió un contrato con Interscope Records, sello que trabaja con artistas como Billie Eilish, Lady Gaga y Kendrick Lamar, de acuerdo con La Nación.
De la música al modelaje: Moses también sigue los pasos de Gwyneth Paltrow
La música no es la única industria en la que Moses Martin ha comenzado a hacerse un nombre. En julio, el joven debutó como modelo en una campaña de Burberry, donde apareció junto a modelos como Edie Campbell, Nora Attal y Sang Woo Kim. La campaña, titulada Escape to the Countryside, utilizó además una canción de People I’ve Met como parte de su banda sonora.
Así, Moses parece estar construyendo una carrera artística en distintos frentes. Su hermana mayor, Apple Martin, también ha incursionado en la moda y ha trabajado con firmas como Chloé y Self-Portrait.
Gwyneth Paltrow, por su parte, ha mostrado públicamente el orgullo que siente por su hijo. En abril, con motivo de su cumpleaños número 20, la actriz compartió un mensaje en el que destacó su personalidad y aseguró que es una persona amable, inteligente y reflexiva.