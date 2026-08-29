Moses Martin, hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, da su primer concierto, donde nació Coldplay

Moses Martin, hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, da su primer concierto en Londres

A sus 20 años, el joven músico busca abrirse camino con un sonido propio, aunque reconoce que llevar uno de los apellidos más famosos del entretenimiento implica un desafío adicional.

Moses Martin se presentó por primera vez en Londres con People I’ve Met, el grupo de rock alternativo que formó junto a sus amigos Orlando Wiltshire y Andrew Suster.

Boses Martin (Instagram/ The Hawley Arms)

El concierto tuvo lugar en The Hawley Arms, en Camden, una zona especialmente significativa para la historia de Coldplay. Fue en ese barrio donde la banda de Chris Martin comenzó a tocar a finales de los años 90, antes de convertirse en uno de los grupos más importantes de la música mundial.

Moses ocupa el puesto de vocalista y guitarrista, mientras que Wiltshire toca la batería y Suster el bajo. Los tres se conocieron en la escuela en California y posteriormente se mudaron a Nueva York para desarrollar su proyecto musical.

Aunque inevitablemente su apellido despierta comparaciones con Coldplay, People I’ve Met apuesta por un sonido diferente, más cercano al rock alternativo y al indie. Su EP debut, Bunny, llegó este año y ha comenzado a llamar la atención de la escena musical.