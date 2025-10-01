Publicidad

Moda entre generaciones: Gwyneth Paltrow y su hija Apple protagonizan nueva campaña

Gap redefinió el denim en su nueva campaña con Gwyneth Paltrow y Apple Martin, mostrando que la moda no es solo estilo, también es herencia y conexión entre generaciones.
mié 01 octubre 2025 08:56 PM
Gwyneth y Apple.jpg
Gwyneth y su hija son las protagonistas de la campaña de Gap. (Getty Images)

La nueva campaña de Gap, The Apple doesn’t fall far from the tree, nos cuenta una historia familiar a través de sus prendas. La colección otoño/invierno 2025, bajo la dirección creativa de Zac Posen revive el legado de Gap con esa vibe neoyorquina noventera que amamos reinterpretada con mucha más frescura. Nos recuerda que la ropa tiene memoria, uniendo nostalgia con modernidad.

Gwyneth Paltrow y su hija Apple Martin como protagonistas demuestran que la ropa puede heredarse y, a la vez, reinventarse. Este dúo tan icónico simboliza la continuidad entre generaciones, pero también de como lo clásico puede reinventarse con un twist actual.

Moda entre generaciones

Más allá de las prendas, la campaña cuenta una historia: la ropa no solo se usa, también se hereda, se reinventa y se convierte en testigo de momentos familiares. La elección de Gwyneth junto a su hija no fue casual. Es una forma de representar ese vínculo auténtico y real como lo es la relación madre-hija y poder conectar con ellas, a través de la ropa.

Live 8 London - Stage Gwyneth y Apple
Gwyneth y Apple tienen ese vínculo real como lo es la relación madre-hija. (MJ Kim/Getty Images)

“Ella tiene un estilo increíble, muy propio. Lo he visto desarrollarse y evolucionar”, confiesa Gwyneth en el video dirigido por Alastair McKimm. Apple aparece con un total look denim y una white tee, mientras su mamá recuerda como su hija toma piezas noventeras de su clóset. Un detalle que refleja el concepto central: la moda como legado, reinterpretada con frescura por nuevas generaciones.

Denim con memoria

En Gap, el denim no es solo una prenda: es un lenguaje que comunica identidad y recuerdos. La campaña rescata siluetas noventeras y las conecta con la Gen Z, reafirmando que el verdadero lujo está en la autenticidad y en las historias que acompañan cada pieza.

GAP JEANS.jpg
Los jeans son una prenda con mucha historia. (Jeans baggy corte cintura para mujer, GAP, $1,149, gap.com.mx)

Con esta campaña, Gap demuestra que la moda no siempre se trata de seguir tendencias, sino de generar vínculos. Al mostrar la interacción entre Gwyneth y Apple, la marca refuerza esos valores de continuidad, pertenencia y conexión emocional, transformando la compra en algo más significativo.

Gap sabe que las historias que tocan emociones y recuerdos son las que permanecen. Y con los 90s de por medio, la marca nos recuerda que el denim nunca pasa de moda.

