Moda entre generaciones: Gwyneth Paltrow y su hija Apple protagonizan nueva campaña

La nueva campaña de Gap, The Apple doesn’t fall far from the tree, nos cuenta una historia familiar a través de sus prendas. La colección otoño/invierno 2025, bajo la dirección creativa de Zac Posen revive el legado de Gap con esa vibe neoyorquina noventera que amamos reinterpretada con mucha más frescura. Nos recuerda que la ropa tiene memoria, uniendo nostalgia con modernidad.

Gwyneth Paltrow y su hija Apple Martin como protagonistas demuestran que la ropa puede heredarse y, a la vez, reinventarse. Este dúo tan icónico simboliza la continuidad entre generaciones, pero también de como lo clásico puede reinventarse con un twist actual.