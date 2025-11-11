A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, se confirmó que la tumba de la reconocida actriz fue objeto de robo y vandalismo, justo cuando la familia y sus seguidores se preparan para rendirle homenaje, así lo informó su exasistente, Efigenia Ramos.
La tumba de Silvia Pinal fue vandalizada y saqueada a días de su aniversario luctuoso
La tumba de Silvia Pinal fue vandalizada y robada a días de su aniversario luctuoso
La tranquilidad del panteón donde descansan los restos de Silvia Pinal se vio alterada tras descubrirse actos de vandalismo en su tumba, según reveló Efigenia Ramos, quien fue asistente de la actriz.
De acuerdo con su testimonio, al acudir al lugar para los arreglos del homenaje, se percató de que la tumba presentaba signos de saqueo, daño estructural y el robo de objetos que no fueron detallados.
“Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño… yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale lo que está pasando: van y se roban las cosas, dañan… y eso que la de mi jefa está bien protegida”, acusó Ramos.
Además, Efigenia señaló que no es la primera vez que se realizan este tipo de incidentes, ya que otras tumbas que se encuentran ubicadas en la misma zona también fueron afectadas.
“No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, señaló. Y agregó que desde hace tiempo habían tomado medidas para preservar el lugar. “Tienen una persona que debe mantener la cripta bien limpia y todo, lo tenían contratado desde hace mucho, porque a mi jefa eso siempre le importó”.
El hecho cobra especial relevancia porque ocurre justo antes del primer aniversario luctuoso de Pinal, el cual está previsto para el 28 de noviembre. En ese contexto, Ramos explicó que ya está en marcha la organización de una misa y un pequeño recital con cantantes de ópera para recordar la trayectoria de la actriz.
“Voy a hacer el homenaje de mi jefa. Sí, bueno, el aniversario luctuoso. Ya tengo todo. Hoy estaba haciendo la escaleta. Yo pedí permiso, ya tengo todo: su misa, los cantantes de ópera, todo. Ahí vamos a estar”, dijo.
Además lee:
El último adiós a la gran diva, Silvia Pinal
La reconocida actriz Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, en un hospital de la Ciudad de México, luego de ser ingresada por una infección del tracto urinario que derivó en complicaciones pulmonares.
Un día después de su partida, su cuerpo fue trasladado al funeral que se organizó con gran solemnidad: desde el hospital a una funeraria en San Jerónimo, a la que acudieron familiares y amigos cercanos para despedir a la primera actriz.
En memoria de la actriz, se llevó a cabo una procesión por calles emblemáticas de la Ciudad de México hasta llegar al Palacio de Bellas Artes, donde se realizó un homenaje público al que asistieron familiares, autoridades y admiradores, rindiendo tributo a su legado en el cine, la televisión y el teatro mexicanos.
Finalmente, sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar del Panteón Jardín de San Ángel, en la Ciudad de México.