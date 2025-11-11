La tumba de Silvia Pinal fue vandalizada y saqueada a días de su aniversario luctuoso

La tumba de Silvia Pinal fue vandalizada y robada a días de su aniversario luctuoso

La tranquilidad del panteón donde descansan los restos de Silvia Pinal se vio alterada tras descubrirse actos de vandalismo en su tumba, según reveló Efigenia Ramos, quien fue asistente de la actriz.

De acuerdo con su testimonio, al acudir al lugar para los arreglos del homenaje, se percató de que la tumba presentaba signos de saqueo, daño estructural y el robo de objetos que no fueron detallados.

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

“Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño… yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale lo que está pasando: van y se roban las cosas, dañan… y eso que la de mi jefa está bien protegida”, acusó Ramos.

Además, Efigenia señaló que no es la primera vez que se realizan este tipo de incidentes, ya que otras tumbas que se encuentran ubicadas en la misma zona también fueron afectadas.

“No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, señaló. Y agregó que desde hace tiempo habían tomado medidas para preservar el lugar. “Tienen una persona que debe mantener la cripta bien limpia y todo, lo tenían contratado desde hace mucho, porque a mi jefa eso siempre le importó”.

Silvia Pinal (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

El hecho cobra especial relevancia porque ocurre justo antes del primer aniversario luctuoso de Pinal, el cual está previsto para el 28 de noviembre. En ese contexto, Ramos explicó que ya está en marcha la organización de una misa y un pequeño recital con cantantes de ópera para recordar la trayectoria de la actriz.

“Voy a hacer el homenaje de mi jefa. Sí, bueno, el aniversario luctuoso. Ya tengo todo. Hoy estaba haciendo la escaleta. Yo pedí permiso, ya tengo todo: su misa, los cantantes de ópera, todo. Ahí vamos a estar”, dijo.