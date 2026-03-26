Alejandra Guzmán enfrenta otra lesión en la cadera tras sufrir caída

Alejandra Guzmán sufre una nueva lesión en la cadera

Un accidente en casa volvió a encender las alarmas en torno a la salud de Alejandra Guzmán . De acuerdo con su papá, el cantante Enrique Guzmán, la rockera sufrió una fuerte caída en casa tras tropezar con su perro, lo que le provocó una lesión en la cadera, aunque sin consecuencias graves.

Alejandra Guzmán (Getty Images)

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante durante una conferencia de prensa con la que promocionó su participación en el show La última caravana del rock and roll.

El intérprete de “La plaga” aseguró que, por fortuna, la caída no requirió hospitalización y que su hija ya se encuentra en proceso de recuperación: “Eso le estiró un nervio de la pierna, así que lo único que necesita es un masaje”, explicó.

Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán (Instagram/alejandraguzman)

Esta zona es especialmente delicada para Alejandra Guzmán, ya que desde hace años tiene dos prótesis de titanio debido al desgaste en sus articulaciones. Sin embargo, no es la primera vez que enfrenta una situación similar.

“Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, que haciendo un paso de baile se le zafó porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, agregó el artista.