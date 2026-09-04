Katy Perry habla de su dolorosa separación de Orlando Bloom y llama a Justin Trudeau 'el amor de mi vida'

Las declaraciones llegan mientras Perry presenta su nueva película de concierto, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris, un proyecto que documenta la gira mundial que comenzó en 2025 y que, según la propia artista, terminó teniendo un significado mucho más profundo de lo que había imaginado.

Perry aseguró que el año pasado fue especialmente complicado, pero también reconoció que la gira le permitió recuperar el sentido de propósito y reencontrarse consigo misma.

“Aprendí a volver a entrar en mi propósito”, explicó la cantante. Después resumió el que considera uno de los grandes regalos que recibió durante ese proceso: conocer a Justin Trudeau.

El difícil final de su relación con Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom terminaron su relación en 2025 después de varios años juntos. La pareja comenzó su romance en 2016, se comprometió en 2019 y dio la bienvenida a su hija, Daisy Dove Bloom, en agosto de 2020. Aunque nunca llegaron a casarse, mantuvieron una relación de varios años antes de confirmar su separación en junio de 2025.

Para Perry, el final de aquella relación coincidió con un momento particularmente exigente de su carrera. La cantante se encontraba realizando su Lifetimes Tour, mientras enfrentaba además la recepción complicada que tuvo su álbum 143.

Katy describió aquella etapa como una de las más difíciles que ha atravesado. A pesar de la separación, ambos mantienen un vínculo permanente como padres de Daisy. La cantante ha hablado de la importancia de que su hija pueda verla continuar con su vida y con su propósito, incluso durante momentos complicados.

Justin Trudeau apareció en medio de esa transformación

Fue precisamente durante aquella etapa cuando Perry conoció a Justin Trudeau.

Los primeros reportes sobre un posible romance surgieron en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en Montreal. Poco después, Trudeau acudió a uno de los conciertos de Perry en Canadá.

Meses después, en octubre de 2025, las imágenes de ambos besándose y abrazándose durante un paseo en yate terminaron por confirmar públicamente que existía una relación sentimental. Posteriormente comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos y viajes.

En junio de 2026 dieron otro paso importante al posar juntos en la alfombra roja del Festival de Tribeca, en Nueva York, durante el estreno del documental de Perry. Fue la primera vez que ambos acudieron como pareja a una alfombra roja.

Desde entonces, su relación ha dejado de ser un asunto estrictamente privado.

“El amor de mi vida”

En su conversación con People, Perry no se limitó a hablar de una nueva relación. Utilizó una expresión particularmente contundente para describir a Trudeau.

La cantante explicó que antes de conocerlo había trabajado en terapia sobre la clase de relación que quería construir y había imaginado un amor que considerara extraordinario y duradero.

Finalmente, dijo que encontró aquello que estaba buscando y describió a Trudeau como “el amor de mi vida”. Aseguró que su encuentro ocurrió en un momento en el que estaba recuperando su identidad y propósito personal.

También explicó que siente que él es la “pieza que faltaba del rompecabezas”, una manera de expresar el lugar que actualmente ocupa el exmandatario canadiense en su vida.

“Conocí a Justin durante la gira, y entonces las cosas cambiaron. Aprendí a volver a conectar con mi propósito, y recibí el regalo más grande de esta gira: conocí al amor de mi vida".